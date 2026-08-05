EE.UU. suspende inspecciones de aguacate en Michoacán, lo que podría frenar las exportaciones

Por Michael Ríos

El Gobierno de Estados Unidos suspendió el miércoles en forma temporal sus actividades en el estado mexicano de Michoacán debido a una supuesta “amenaza contra los intereses estadounidenses”, una medida que podría retrasar las exportaciones de aguacate hacia el norte.

La suspensión afecta especialmente al personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargado de inspeccionar las exportaciones de aguacate desde México, declaró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“No se autoriza el embarque de fruta con destino a exportación, por lo que cada empaque deberá evaluar y tomar las decisiones operativas que considere pertinentes”, informó en X la Asociación Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

Solo se procesarán los aguacates recibidos el martes en presencia del USDA, indicó la asociación.

Esto ocurre mientras las fuerzas de seguridad realizan operativos contra la extorsión en Michoacán, señaló el gobernador. Los carteles extorsionan regularmente a los productores en esquemas de protección, según un informe de 2024 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.

“Estamos trabajando juntos para abordar cualquier inquietud y asegurar el rápido restablecimiento de las operaciones, salvaguardando siempre el desarrollo y la tranquilidad de Michoacán”, afirmó.

CNN se ha comunicado con APEAM, la Embajada de Estados Unidos en México y el USDA para obtener más información.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, se reunió el miércoles con representantes del USDA para revisar una solicitud de mayores medidas de seguridad para el personal estadounidense, informó la agencia de seguridad estatal. Añadió que la Guardia Civil reforzará los operativos en la región para proteger a la población.

APEAM anunció que se reuniría con las autoridades pertinentes en la Ciudad de México para abordar la situación de seguridad y minimizar el impacto en su industria.

Ramírez Bedolla afirmó que el comercio de aguacate es esencial para Michoacán, el principal estado productor de aguacate de México, ya que genera más de 200.000 empleos.

En 2024, Estados Unidos suspendió todas las importaciones de aguacate del estado durante más de una semana luego de que dos inspectores estadounidenses fueran agredidos y detenidos en un control policial. Esta suspensión dejó a los productores mexicanos sin decenas de millones de dólares y provocó un aumento temporal del 40 % en el precio de una caja de aguacate en Estados Unidos, según la firma de análisis RaboResearch Food & Agribusiness.

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Con información de Mauricio Torres.