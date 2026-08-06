Infantino se disculpa por “errores” pero mantiene el apoyo de la FIFA en reunión de crisis

Por David Close, CNN

A pesar de los crecientes llamados para que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA tras su controvertida y destacada propuesta de vender los derechos comerciales y operativos de la Copa del Mundo, mantuvo el respaldo del secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, y de otros miembros de la dirección de la FIFA, según un comunicado emitido por la organización el miércoles por la noche.

La declaración de apoyo al controvertido líder se produjo tras una reunión de crisis celebrada en Marruecos con altos cargos del organismo rector del fútbol mundial.

El comunicado afirma que el resultado de la reunión del miércoles “fortalecerá la gobernanza de la FIFA, ayudará a restaurar la confianza en la organización y nos permitirá prepararnos para los grandes eventos y desafíos que se avecinan de forma unida y transparente, al tiempo que continuamos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo”.

Infantino publicó un mensaje similar en Instagram con una foto suya sentado junto a Grafström, haciendo el gesto de aprobación con el pulgar.

Su polémica propuesta comercial, que fue rápidamente descartada, se abordó en el comunicado, en el que se reconoció que se habían cometido “errores”.

“Se acordó que el Consejo de la FIFA y las federaciones miembro no tenían la intención de sentirse excluidos del proceso y que este debería haberse gestionado de otra manera. Asimismo, se reconoció que se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación”.

El comunicado también indicaba que se había “presentado una disculpa” en una carta enviada al consejo de la organización y a las federaciones miembro por los “errores” cometidos.

Horas antes, Luis Figo declaró públicamente que el asediado presidente “debía irse”.

En un artículo de opinión obtenido por CNN y publicado inicialmente por el Daily Mail, Figo, quien ganó cuatro títulos de La Liga, una Liga de Campeones y el Balón de Oro durante su brillante carrera, calificó la conducta de Infantino como “el comportamiento más bajo, engañoso y egoísta que jamás haya presenciado”.

El exfutbolista portugués no escatimó en peticiones para que Infantino renunciara.

“El hombre que haría eso —el hombre que intentaría imponer cambios tan drásticos solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos— es una reliquia del pasado del fútbol y no debería tener cabida en su futuro”, escribió Figo.

“Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse”, escribió.

No todos se han opuesto al plan. Si bien los organismos rectores de Europa, Asia y América del Norte y Central criticaron la propuesta, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) aún no se ha pronunciado. Sin embargo, cinco de los administradores de fútbol más importantes de África han expresado su apoyo a Infantino, según Reuters. El fútbol africano depende más del dinero que distribuye la FIFA que el de otros continentes.

La UEFA, organismo rector del fútbol europeo, amenazó con emprender acciones legales contra la FIFA por la propuesta de Infantino.

La semana pasada, la UEFA lideró la reacción en contra, con sus 55 federaciones miembro acordando boicotear todos los eventos y competiciones de la FIFA mientras la propuesta estuviera vigente.

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Con información de Christina MacFarlane, Pallabi Munsi, Patrick Sung Cuadrado e Issy Ronald, de CNN.