Conductor borracho le arrebata los sueños a Briauna Ramirez.

Noticias

Murió a solo dos dias de su cumpleaños 18 , tras una brutal colisión camino a Los Angeles.

Su madre Natellie Lopez, no encuentra consuelo, revelando que no hay palabras para describir lo que siente.

"There's no words to describe news like that."

En el vehiculo con la joven residente de Bermuda Dunes viajaban otros 4 residentes del valle que permanecen en un hospital con lesiones graves



"She was riding with a friend who was taking her sister to lax to catch a flight and was just riding along to keep her company."

La madre de Briauna dijo que su hija viajaba con una amiga y llevaban a su hermana al aereopuerto.

Ramirez era una talentosa bailarina de la escuela Dance Dimensions en Palm Desert. Se graduó de la preparatoria de la Quinta y era un aestudiante destacada, que actualmente atendia el colegio del desierto donde adelantaba estudios para convertirse en Cardióloga.

Ahora su familia y amigos enfrentan la dolorosa realidad

"There's no reason with all of the options that we have. This doesn't make any sense." Indico su padrastro.

El responsable un conductor de 24 anos que manejaba bajo la influencia del alcohol fue arrestado y sufrio heridas moderadas .

Una pagina go-fund-me fue creada en nombre de Briauna para que sus amigos y personas solidarias contribuyan con los gastos de su funeral