Antidepresivos y embarazo: lo que los futuros padres deben saber sobre los riesgos de TDAH y autismo

Por Kristen Rogers, CNN

La preocupación sobre si los antidepresivos causan daños a los fetos en desarrollo, incluidos trastornos del neurodesarrollo, ha aumentado en los últimos años.

Ahora, un grupo de investigadores publicó la evidencia más sólida hasta la fecha sobre los vínculos entre el uso de antidepresivos por parte de ambos padres antes y durante el embarazo y el autismo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en sus hijos. El amplio estudio concluyó que, para la mayoría de los antidepresivos, la exposición durante cualquiera de esos períodos tuvo poca o ninguna asociación con estas condiciones una vez que los autores consideraron otros factores influyentes.

La evidencia surge de una revisión y metaanálisis de 37 estudios previos que incluyeron a más de 600.000 mujeres embarazadas que tomaban antidepresivos y cerca de 25 millones de embarazos sin uso de antidepresivos. El informe se publicó este jueves en la revista The Lancet Psychiatry.

Inicialmente, los autores encontraron que el uso materno de antidepresivos durante el embarazo estaba vinculado con un riesgo 35 % mayor de TDAH y un riesgo 69 % mayor de autismo sin discapacidad intelectual. El uso de estos medicamentos por parte del padre se asoció con un riesgo 46 % mayor de TDAH y un aumento del 28 % en el riesgo de autismo. Sin embargo, cuando los investigadores ajustaron los hallazgos considerando otros factores que pueden afectar el riesgo de estas condiciones, conocidos como factores de confusión —como influencias genéticas y familiares y las razones para tomar antidepresivos— la mayoría de los vínculos se debilitaron significativamente o desaparecieron. El riesgo de autismo disminuyó a aproximadamente 15 %.

“Este patrón sugiere firmemente que las tasas más altas de TDAH y autismo observadas en grupos previamente expuestos están impulsadas en gran medida por la vulnerabilidad subyacente de estas madres y familias”, dijo por correo electrónico el doctor Wing Chung Chang, coautor principal del estudio y profesor clínico de psiquiatría en la Universidad de Hong Kong.

Los antidepresivos “son el principal tratamiento farmacológico para el trastorno depresivo”, que afecta a más del 10 % de las mujeres embarazadas en todo el mundo, agregó Chang. Gran parte del debate sobre los posibles riesgos se ha centrado en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, conocidos como ISRS, la clase de antidepresivos más recetada.

“Esta inquietud se intensificó con las discusiones del panel de expertos de la FDA de julio de 2025 sobre la posibilidad de reforzar las advertencias sobre los ISRS durante el embarazo, destacando riesgos potenciales como autismo, aborto espontáneo y defectos congénitos”, dijo Chang. Organizaciones médicas criticaron ampliamente las declaraciones realizadas durante el evento organizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), calificándolas de “alarmantemente desequilibradas” y señalando que no reconocían “adecuadamente los daños de los trastornos del estado de ánimo perinatales no tratados”.

Chang señaló que estudios anteriores generaron un conjunto inconsistente de evidencia y estaban limitados por tamaños de muestra pequeños y una medición insuficiente de factores de confusión. Además, hasta ahora ninguna revisión había evaluado de manera integral los posibles efectos de la clase de antidepresivos, los antidepresivos específicos, la dosis del medicamento y el uso materno y paterno de antidepresivos poco antes o durante el embarazo.

Estas brechas, junto con los beneficios significativos de los antidepresivos y los riesgos de una depresión no tratada, orientaron la investigación de los autores.

También querían “ayudar a médicos y pacientes a tomar decisiones informadas”, agregó Chang.

Los expertos entienden que el posible impacto de los medicamentos psiquiátricos en los niños “es naturalmente motivo de preocupación tanto para los padres como para los médicos que los recetan”, dijo por correo electrónico el doctor Jonathan Alpert, titular de la cátedra Dorothy and Marty Silverman del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento del Centro Médico Montefiore, en Nueva York.

“El embarazo es inevitablemente un momento de gran inquietud por la salud propia y la del hijo no nacido”, añadió Alpert, quien no participó en el estudio.

Las personas que planean tener hijos o quienes ya están embarazadas deben saber que los hallazgos del estudio respaldan las directrices clínicas actuales, que generalmente apoyan continuar el tratamiento con antidepresivos durante el embarazo cuando es necesario, dijo Chang. “Nuestros hallazgos no aportan evidencia sólida de que la exposición prenatal a antidepresivos cause trastornos del neurodesarrollo”.

Cuando haya temores, los pacientes y médicos deben mantener conversaciones profundas que incluyan evaluar “los posibles pequeños riesgos de continuar con la medicación frente a los riesgos sustanciales de una depresión materna no tratada y tomar una decisión individualizada y cuidadosamente considerada”, dijo Chang.

Además de los efectos de una depresión no tratada en la madre, los bebés en desarrollo también enfrentan mayor riesgo de nacimiento prematuro y bajo peso al nacer, así como mayores tasas de impulsividad, problemas de socialización y dificultades cognitivas, conductuales y emocionales. Los problemas de salud mental perinatal pueden provocar alteraciones en el metabolismo de la serotonina, disfunción placentaria e inflamación, así como cambios en la estructura cerebral fetal, dijo por correo electrónico la doctora Nancy Byatt, psiquiatra perinatal.

Las condiciones de salud mental también causan alrededor del 23 % de las muertes maternas relacionadas con el embarazo, agregó Byatt, quien tampoco participó en el estudio y además es directora ejecutiva del Lifeline for Families Center y del programa Lifeline for Moms, además de profesora en la Facultad de Medicina UMass Chan.

Si la decisión es dejar de tomar antidepresivos, eso solo debe hacerse gradualmente, con un seguimiento clínico cercano y practicando otras formas de mantenerse saludable, dijo Alpert. El síndrome de discontinuación de antidepresivos puede ser particularmente angustiante en combinación con síntomas comunes del embarazo, como náuseas y fatiga, dijo Chang.

“Por favor, comprendan que están apoyando una buena salud para ambos al recibir el tratamiento que necesitan”, dijo Alpert.

Dependiendo de la gravedad de la depresión, tratamientos no farmacológicos, como distintos tipos de terapia, podrían ayudar, señalaron los autores.

Dado los hallazgos, la salud mental de los padres “también podría representar un factor clave, aunque poco estudiado, en el riesgo de trastornos del neurodesarrollo en los hijos”, escribieron los investigadores en el estudio. “La psiquiatría perinatal ha evolucionado hasta convertirse en un campo de tres personas: madre, bebé y padre. Optimizar la salud mental tanto materna como paterna es esencial, no solo para el bienestar de los padres, sino también para el desarrollo a largo plazo del niño”.

En la nueva investigación, que incluyó padres de alrededor de 28 años en promedio, el uso de antidepresivos no se asoció en gran medida con mayores riesgos de trastornos motores, trastornos del habla y lenguaje ni discapacidades intelectuales.

Los riesgos mínimamente elevados de TDAH y autismo tampoco parecieron depender de la dosis de antidepresivos, pero la mayoría de los estudios incluidos en la revisión no contaban con información detallada sobre las dosis, dijo Chang. “Esta es una cuestión particularmente relevante durante el embarazo, cuando a veces se incrementan las dosis para compensar cambios en el volumen plasmático y el metabolismo de los medicamentos”.

De manera similar, solo unos pocos estudios examinaron posibles influencias de la duración del tratamiento u otros patrones más detallados de exposición, por lo que los autores de la investigación más reciente no pudieron determinar de manera confiable posibles diferencias entre el uso continuo de antidepresivos o el uso limitado a un trimestre del embarazo, por ejemplo, dijo Chang. Dado que el cerebro y el sistema nervioso fetal se desarrollan durante todo el embarazo, aclarar estos factores es un siguiente paso importante, agregó.

En general, los hallazgos, “junto con un creciente cuerpo de ciencia rigurosa sobre el uso de antidepresivos durante el embarazo, ofrecen una tranquilidad significativa acerca de la seguridad de los antidepresivos contemporáneos”, dijo Alpert.

Lo más preocupante son los resultados relacionados con los antidepresivos tricíclicos, que son más antiguos, ya que fueron descubiertos por primera vez en las décadas de 1950 y 1960, dijo Alpert. El primer ISRS, la fluoxetina, fue desarrollado en la década de 1970 y aprobado por la FDA en Estados Unidos en 1987. Mientras que los ISRS afectan únicamente al neurotransmisor serotonina, los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina y la nortriptilina, afectan tanto a la serotonina como a la norepinefrina y otros mensajeros químicos. Por ello, estos medicamentos tienen más efectos secundarios negativos y se consideran tratamientos de segunda o tercera línea.

En la nueva investigación, cuando se consideraron otros factores influyentes, solo la amitriptilina y la nortriptilina continuaron vinculadas con un mayor riesgo de TDAH.

“Si ese vínculo es causal… o si se debe a otros factores, como la mayor gravedad de la depresión para la cual suele reservarse esta clase de antidepresivos más antiguos, sigue siendo desconocido”, dijo Alpert. “Mientras continúan las investigaciones sobre este tema, vale la pena que las personas embarazadas que toman estos medicamentos más antiguos o estén considerando comenzarlos conversen con sus médicos sobre los posibles riesgos y beneficios”.

Para cualquier preocupación relacionada con la salud y los medicamentos durante el embarazo, es importante buscar orientación de fuentes confiables, dijo Alpert. Además de especialistas en salud perinatal, esas fuentes pueden incluir el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés), la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, concluyó.

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