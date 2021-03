“Les decíamos que ya no cabían”: una madre que vio morir a su hija en el accidente de tránsito en California relata su trágico viaje por la frontera

Noticias

“Mi corazón está destrozado”, dijo entre sollozos Verlyn Jesenia Cardona.

Ella y su hija, Yesenia Cardonia, de 23 años, viajaban en la camioneta Ford Expedition que se accidentó en el sur de California, dejando a sus 25 ocupantes muertos o heridos.

Yesenia Cardona fue una de las 13 inmigrantes indocumentadas que fallecieron el martes cuando la camioneta chocó con un camión semirremolque que transportaba grava en el condado de Imperial, en una conocida ruta de traficantes de personas.

“Fíjate que mi niña ya no tenía vida, que yo le hablaba, le tocaba la cara, la besaba… no me respondió. Solo vi el color de sus labios, que los tenía morados, que su color ya estaba pálido. No me respondió”, dijo Verlyn Cardona en entrevista con Noticias Telemundo este jueves, desde el hospital donde se recupera del accidente.

Verlyn Cardona sufrió una hemorragia cerebral y múltiples traumas en la espalda, pecho y pies a consecuencia del fuerte impacto.

Madre e hija hicieron el viaje desde Chiquimulilla, Guatemala, hasta Mexicali, Baja California, en la frontera norte de México, con la intención de cruzar hacia Estados Unidos.

“Solo le puedo decir que estaban buscando el sueño americano”, dijo a Noticias telemundo horas después del accidente Rudi Domínguez, hermano de la mujer sobreviviente y tío de la joven fallecida, a quien los funcionarios del hospital contactaron para notificarle del percance que sus familiares habían sufrido.

Pero ignoraban las condiciones en las que serían llevadas hacia California. La camioneta Ford Expedition a la que se subieron, originalmente para ocho pasajeros, fue saturada con 25 personas en total.

“Nos metieron tan rápido [a la camioneta], que metieron a muchos y solo nos cerraron la puerta”, recuerda Verlyn Cardona. “Les decíamos que ya no cabían, ya no cabían, y nos cerraron la puerta y ya no pudimos hacerles nada. A mí me quedaron dos personas encima de mí”, afirmó.

Según videos de la Patrulla Fronteriza, la Ford Expedition en la que viajaban Verlyn y Yesenia Cardona, y otra camioneta Suburban, con 19 migrantes a bordo, cruzaron hacia Estados Unidos a través de un hueco en la valla fronteriza.

Unas 30 millas después, cuando se incorporaban a la autopista interestatal 115, chocaron con un camión de carga. Las autoridades no saben si la camioneta se detuvo en una señal de alto en la intersección.

La fuerza del choque y la falta de cinturones en el vehículo provocaron que muchas de los pasajeros salieran volando y cayeran varios metros más lejos.

Los traficantes de personas habían quitado los asientos traseros de la camioneta Ford Expedition, que solo conservaba el del piloto y copiloto. Esta es una práctica común de los ‘polleros’ para transportar inmigrantes, pero es sumamente peligrosa pues vuelve imposible asegurar a las personas con los cinturones de seguridad, dejándolas más vulnerables en caso de un accidente.

“Si arriesgan sus vidas no lo hagan, yo sé que todos a veces por un sueño, por venir huyendo de la violencia lo hacemos, pero venimos a caer en esta situación en que nosotras caímos”, dijo Verlyn Cardona, postrada en un sillón gris, visiblemente adolorida de los golpes del choque.

Las víctimas tenían entre 15 y 55 años. Nadie salió ileso, aunque las heridas variaron mucho en gravedad. Diez de los fallecidos eran nacionales mexicanos, según el consulado de ese país en Calexico, California.

La mujer inmigrante dice que no recuerda que la Patrulla Fronteriza o cualquier vehículo los estuviese persiguiendo antes del choque. "No nos percatamos de eso, ni escuchamos que dijeran que iban detrás de nosotros", precisó.

Las autoridades también han negado que los agentes federales hubiesen perseguido a la camioneta.