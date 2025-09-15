Murió un hombre que fue atropellado en Banning

Las autoridades reportaron la muerte de un hombre que fue atropellado cerca del freeway 10 en Banning el viernes pasado a las 5:35 de la mañana.

Cuando los agentes llegaron el chofer ya había huido.

Durante la investigación identificaron el carro, por lo que catearon la casa donde estaba estacionado y arrestaron a dos personas, pero después de interrogarlos los dejaron libres.

Cabe mencionar que no han dado a conocer el nombre o la edad de la persona que perdió la vida al instante.