Rebecca Haro se declara culpable y es condenada a 12 años de prisión por la muerte de su bebé

RIVERSIDE, Calif. (KESQ) - Una mujer de Cabazon que inicialmente denunció haber sido agredida y quedar inconsciente durante el secuestro de su hijo de 7 meses se declaró culpable hoy de homicidio involuntario y otros cargos derivados de la muerte del niño.

Rebecca Renee Haro, de 42 años, se declaró culpable el viernes en el Palacio de Justicia de Riverside de abuso infantil —con la acusación de causar graves lesiones corporales a un menor de 5 años—, así como de homicidio involuntario y de ser cómplice en la muerte del niño Emmanuel, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado. Haro fue sentenciada de inmediato a 12 años y ocho meses de prisión.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, se desestimaron los cargos de asesinato y de presentar una denuncia policial falsa.

Su esposo, Jake Mitchell Haro, de 33 años, se declaró culpable en octubre de homicidio en segundo grado, agresión a un menor y presentación de una denuncia policial falsa. Fue sentenciado en noviembre a una pena de entre 32 años y cadena perpetua en una prisión estatal.

Rebecca Haro, quien se encuentra detenida con una fianza de un millón de dólares en la cárcel Robert

Presley, se declaró culpable justo cuando estaba a punto de comenzar una audiencia preliminar

para determinar si había pruebas suficientes para que fuera a juicio.

"Rebecca Haro irá a prisión porque falló como madre," declaró a la prensa el fiscal adjunto del condado de Riverside, Brandon Smith, tras la audiencia. "Puede que no haya agredido físicamente a Emmanuel, pero sabía que Jake sí lo hacía y tenía la responsabilidad de intervenir, pero optó repetidamente por no hacerlo."

"…Fracasó y merece estar donde está hoy."

Smith señaló que no hay "nada satisfactorio en este caso", y añadió que el cuerpo del niño aún no ha sido encontrado.

"Creo que lo mejor que podemos esperar es traer a Emmanuel a casa, darle algo de paz. Y no lo estamos logrando hoy, y no vamos a traer de vuelta a Emmanuel," dijo.

Jake y Rebecca Haro fueron arrestados el 22 de agosto, luego de una investigación del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Emmanuel fue reportado como desaparecido en la cuadra 34000 de Yucaipa Boulevard, en Yucaipa, la noche del 14 de agosto.

Rebecca Haro declaró a los agentes que había sido agredida mientras estaba cerca de su vehículo, cambiándole el pañal a Emmanuel frente a una tienda Big 5. La acusada sugirió que la dejaron inconsciente y que el agresor huyó con el bebé. El presunto secuestro del niño tuvo gran repercusión en los medios locales, y la familia Haro hizo numerosos llamamientos públicos para que la ayudaran a encontrarlo.

El fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, afirmó que la muerte de Emmanuel era evitable y culpó a un fallo del sistema de justicia penal por permitir que Jake Haro permaneciera en libertad condicional tras declararse culpable en un caso de abuso infantil que involucraba a su exesposa y a otra bebé, Carolina.

En 2023, Haro admitió un cargo de maltrato infantil, pero nuevamente se declaró culpable directamente ante el tribunal, evitando así negociar con la fiscalía. Hestrin afirmó que la fiscalía había solicitado prisión por el extenso abuso que el acusado infligió a la niña, el cual le provocó costillas rotas, una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral, dejándola postrada en cama de por vida.

"Si ese juez hubiera cumplido con su deber, Emmanuel estaría viva hoy", declaró Hestrin.