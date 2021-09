La pandemia ha golpeado con fuerza el negocio de los restaurantes, pero está creando una oportunidad para algunas mujeres inmigrantes en Denver

CNN - Spanish

Denver (CNN) — La mayoría de las mañanas, Silvia Hernández apenas tiene tiempo de encender el cartel que adorna su nombre en su restaurante de Denver, Colorado. Mientras llegan los pedidos de desayuno, ella está trabajando en la parrilla plana, volteando tostadas francesas, rompiendo huevos y calentando tortillas para los burritos de cerdo con chile verde que los clientes habituales disfrutan.

“Me encanta el comino, pero el ingrediente secreto es el amor”, dice. “Amor con un poco de pasión”.

La madre de Hernández le enseñó desde muy joven a hacer los platos tradicionales de su México natal. Esas lecciones despertaron su interés por las artes culinarias, lo que la llevó a cursar una carrera de gastronomía.

Ahora, como propietaria de dos restaurantes en el área de Denver, Hernández está poniendo en práctica sus habilidades, aunque su viaje no ha sido del todo tranquilo. Y la presión de la pandemia sobre las industrias de la alimentación y los servicios ha traído su propio conjunto de desafíos.

Cuando Hernández vivía en México, operaba una empresa de administración de propiedades que ayudaba a los estadounidenses a comprar propiedades en el país. En 2013, ella y sus dos hijos se mudaron a Denver para estar con su marido.

Un año después de mudarse a Estados Unidos, su matrimonio se desmoronó, dejándola con una opción: volver a México o quedarse en Denver. En cualquier caso, tenía que volver a empezar.

“Bueno, ya estoy aquí”, recuerda sobre su decisión de quedarse. “Pero no sabía qué quería hacer”. Trabajaba como niñera durante el día y limpiaba las cocinas de los restaurantes durante la noche.

Mientras tanto, seguía teniendo el deseo de volver a tener su propio negocio. Y fue entonces cuando encontró el Centro de Recursos Familiares Focus Points, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a las familias inmigrantes de bajos ingresos. Fue la primera parada de Hernández para forjar su nuevo camino.

Volver a empezar

Casi el 10% de los 6 millones de residentes de Colorado son inmigrantes, según las estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos para 2019. El Consejo Americano de Inmigración, una organización de defensa no partidista, estima que 263.000 de esos inmigrantes son mujeres.

“El área metropolitana de Denver es un lugar increíble que acoge a inmigrantes y refugiados cada año”, dice Matt Vernon, director de empresas sociales de Focus Points.

En todo EE.UU., los datos muestran que los inmigrantes tenían tasas de desempleo más altas al comienzo de la pandemia de covid-19 en comparación con los trabajadores nacidos en EE.UU. Pero esas tasas se están disminuyendo, en particular para las mujeres inmigrantes, según un estudio de Pew Research publicado en julio.

El desempleo ha sido especialmente elevado entre la población hispana de Denver, según la directora de desarrollo de Focus Points, Cheri González, quien también señala que “los puestos de trabajo en los sectores de la hostelería, el mantenimiento y el comercio minorista, de los que dependen muchos de estos estudiantes de Focus Points, tardan en volver”.

González dice que Focus Points ha distribuido más de US$ 650.000 en fondos federales a la comunidad, incluido el dinero de la Ley CARES 2020, el mayor paquete de ayuda de emergencia de la historia de EE.UU. destinado a ayudar a la economía a recuperarse del impacto negativo de la pandemia de covid-19.

Hernández dice que las mujeres que conoció en Focus Points estaban interesadas en algo más que en conseguir un trabajo.

“Cuando conocí a las otras mujeres y empezamos a hablar de lo que nos gustaría hacer aquí… todas dijeron: ‘Oh, me gustaría tener un negocio y vender comida'”, dice Hernández. “Ahí me di cuenta de que no soy la única que está pensando en hacer un negocio de comida”.

“Cuando fui a Focus Points a buscar un programa para aprender nuevas habilidades para desarrollar un negocio culinario, no existía en ese momento. Todas las señoras y (yo) vimos la necesidad de un lugar para aprender”.

Una necesidad de trabajadores

La necesidad de formación de Hernández, junto con meses de lluvia de ideas y planificación, llevó a la creación de la Incubadora de Alimentos del Patrimonio Comal en 2016. Comal, un programa de formación pagado, está diseñado para enseñar a las mujeres a trabajar y operar una cocina profesional.

“Somos únicos en el sentido de que nos centramos en ayudar a las mujeres inmigrantes y refugiadas”, dice Arden Lewis, chef ejecutivo de Comal y director del programa.

“La mayoría de estas mujeres llevan cocinando más tiempo del que yo he vivido. Queremos convertir ese talento en algo más sustancial formándolas para que trabajen en una cocina profesional, en primer lugar, y luego para que sean dueñas del negocio”, afirma.

En los cinco años transcurridos desde la apertura de Comal, 28 mujeres de nueve países -incluida Hernández- han trabajado en el programa.

“Aprendí a crear un menú, toda la contabilidad y los impuestos, las normas sanitarias y cómo pasar una inspección de salud aquí”, dice Hernández.

Lewis dice que el programa completo, que comienza con el lavado de vajilla y enseña todas las habilidades para ser un cocinero de línea y eventual propietario de un restaurante, tarda entre 18 y 24 meses en completarse. Pero con el devastador efecto de la pandemia en la industria culinaria, la dirección de Comal informa de un mayor interés por parte de las mujeres de la comunidad -y de los propietarios de restaurantes locales- para que las participantes reciban formación y se incorporen a las cocinas profesionales más rápidamente.

“Antes y durante el comienzo de la pandemia, recibíamos muy pocas llamadas”, dice Vernon. “Pero ahora estamos empezando a recibir un interés que no habíamos visto antes. Quieren volver a trabajar”.

Vernon afirma que el cierre del sector de la hostelería y el cambio a la enseñanza virtual el año pasado obligaron a la mayoría de las mujeres inmigrantes y refugiadas a quedarse en casa, lo que les costó la posibilidad de mantener económicamente a sus familias.

Ahora, cree, existe una oportunidad para que vuelvan a incorporarse al mercado laboral.

Denise Micklesen, directora de comunicaciones de la Asociación de Restaurantes de Colorado, dijo a CNN que el 91% de los restaurantes del estado encuestados este año tienen dificultades para contratar personal, y más del 67% dicen que tienen dificultades para retener al personal que tienen.

“Todos necesitan desesperadamente más manos”, dice Vernon. Y señala que los restaurantes están interesados en que Comal sea un lugar de formación para esos posibles trabajadores. Hernández se hace eco de ese sentimiento, diciendo que le encantaría contratar a los graduados de Comal.

“No poder contratar ayuda ha sido la parte más estresante de dirigir mis negocios”, dice Hernández durante un descanso entre sus servicios de desayuno y almuerzo. “Pero, estoy feliz de que Comal me haya dado la oportunidad de tener mi sueño de abrir mi lugar de comida, y dar a otras mujeres una voz y tener sus sueños también”.

