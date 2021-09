Las hospitalizaciones por covid-19 cuestan en promedio alrededor de US$ 75.000, y más de US$ 300.000 con complejidades, sugiere un nuevo análisis

CNN - Spanish

(CNN) — La factura promedio por una hospitalización a causa del covid-19 es de unos US$ 75.000 en Estados Unidos. Y las hospitalizaciones más graves, como las que requieren el uso de ventiladores o días en una UCI, cuestan más de US$ 300.000 en promedio, según un nuevo análisis de reclamos de seguros de FAIR Health.

Después de las negociaciones de precios, la cantidad promedio permitida que realmente pagan los pacientes y los proveedores de seguros dentro de la red es de aproximadamente US$ 33.500 para una hospitalización general por covid-19 y aproximadamente US$ 98.000 para una hospitalización más compleja.

Para este análisis sobre las hospitalizaciones por covid-19, FAIR Health, una organización sin fines de lucro centrada en brindar transparencia a los costos de atención médica y al seguro, evaluó los reclamos de servicios para pacientes hospitalizados, como pruebas de laboratorio, radiología, alojamiento y comida, tratamientos y medicamentos especializados.

También consideró los servicios ambulatorios y de proveedores, como visitas de seguimiento al consultorio y equipo respiratorio y de oxígeno para pacientes previamente hospitalizados.

Más detalles sobre los costos del covid-19

Un estudio separado publicado en agosto encontró que las hospitalizaciones por covid-19 cuestan un promedio de alrededor de US$ 22.000 para los afiliados de pago por servicio de Medicare. Eso es casi 150 veces más de lo que Medicare paga para reembolsar a los proveedores de atención médica la vacunación completa de los beneficiarios de Medicare.

Las vacunas contra el covid-19 se proporcionan sin costo directo para los residentes de Estados Unidos.

Según el análisis de FAIR Health, el tratamiento de covid-19 que no resulte en hospitalización, incluidos los análisis de laboratorio, los procedimientos de radiología y cardiografía, podría costar a los pacientes no asegurados un promedio de más de US$ 2.500.

Para los pacientes asegurados que reciben tratamiento dentro de la red, el costo total promedio para el seguro y el paciente es de aproximadamente US$ 1.000.

