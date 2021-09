Gabby Petito: esto es lo que sabemos de sus últimos días

CNN - Spanish

(CNN) — Durante el verano, Gabby Petito se dispuso a viajar con su prometido, Brian Laundrie, por todo el país en su furgoneta Ford blanca, planeando recorrer los parques nacionales de todo el oeste de Estados Unidos.

A lo largo del último año, la joven publicó regularmente fotos con Laundrie en su cuenta de Instagram, y compartió el pasado mes de mayo que no veía la hora de empezar a “viajar por el mundo” con él; varias semanas después, en julio de 2020, anunció que le había pedido matrimonio.

“¡Dije que sí!”, escribió Petito en un pie de foto de Instagram. “Cada día es un sueño contigo”.

La joven documentó su viaje este verano en las redes sociales, publicando fotos de sí misma sonriendo en Monument Rocks, en Kansas; posando en las Grandes Dunas de Colorado; y disfrutando de las vistas del Parque Nacional del Cañón Bryce, en Utah.

Pero cuando la cámara se apagaba, la realidad era otra. El viaje parecía estar tensando la relación y los transeúntes los vieron discutir, en un momento dado con tanta intensidad que al menos una persona llamó a las autoridades para denunciarlo.

Petito llamaba regularmente a su madre, y esas conversaciones parecían revelar que había “cada vez más tensión” en la relación de Petito, según una declaración jurada de la policía para una orden de registro de un disco duro externo encontrado en la furgoneta de la pareja.

A finales de agosto, las llamadas de Petito a su madre cesaron. Las publicaciones periódicas en las redes sociales cesaron. Y el 11 de septiembre, su familia reportó su desaparición.

“Cuando estaba fuera, se desconectaba de la red, haciendo su vida de furgoneta, explorando estas diferentes áreas”, dijo Jim Schmidt, el padrastro de Petito, cuando ella estaba desaparecida. “No era raro que se ausentara durante unos días, pero siempre regresaba a algún lugar donde pudiera tener una conexión Wi-Fi, subir a su Instagram, hacer llamadas telefónicas, FaceTime para volver a casa”.

El FBI anunció el 19 de septiembre que las autoridades habían encontrado restos humanos “que se ajustan a la descripción de” Petito. Más tarde se confirmó que los restos eran de Petito. El FBI dijo que la determinación inicial de la forma de muerte de Petito es homicidio.

Se está buscando a Laundrie, que regresó a la casa de la pareja en Florida el 1 de septiembre sin Petito y desapareció dos semanas después.

Los nuevos detalles que van apareciendo poco a poco ayudan a dibujar una imagen de cómo pudieron ser los días anteriores a la muerte de Petito.

La policía detuvo a Gabby Petito y Brian Laundrie

El 12 de agosto, casi tres semanas antes de que Laundrie llegara de vuelta a Florida a la casa que compartía con Petito y sus padres, alguien pasó junto a una pareja con una furgoneta blanca con matrícula de Florida y llamó al 911 para informar de que había visto que “el señor estaba abofeteando a la chica”.

“Entonces nos detuvimos”, dijo la persona que llamó a los operadores, según una grabación de audio del 911 de ese día que fue proporcionada por la Oficina del Sheriff del Condado de Grand. “Ellos corrieron arriba y abajo de la acera. Él procedió a golpearla, se subió al vehículo y se fueron”.

La vida en furgoneta parece idílica en las redes sociales. Pero para las parejas puede ser un desafío

Un agente de policía de Moab (Utah) que vio la furgoneta escribió más tarde en un informe policial que observó a Petito sentada en el asiento del copiloto y “llorando desconsoladamente”.

En las imágenes de la cámara corporal del Departamento de Policía de Moab obtenidas por CNN, se oye a un agente pedir a la joven, que estaba visiblemente agitada, que salga de la furgoneta y se siente dentro de su vehículo con la esperanza de ayudarla a calmarse. Petito dijo que los dos habían estado peleando esa mañana y pasando por “algunos problemas personales”.

“Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo y a veces me siento muy frustrada”, dijo Petito, y añadió después: “Antes (Laundrie) no me dejaba entrar en el auto”.

Cuando el agente le preguntó por qué, la joven respondió: “Me dijo que tenía que calmarme, pero estoy perfectamente tranquila”.

“En ningún momento de mi investigación Gabrielle dejó de llorar, de respirar con dificultad o de componer una frase sin necesidad de limpiarse las lágrimas, limpiarse la nariz o frotarse las rodillas con las manos”, escribió el agente Daniel Scott Robbins en el informe.

Así reportaron al 911 disputa entre Petito y Laundrie 1:03

Robbins escribió que no creía que la “situación llegara al nivel de una agresión doméstica, sino al de una crisis de salud mental”. Sugirió que los dos se separaran para pasar la noche, a lo que Petito y Laundrie accedieron.

“Pude contactar con Safe Haven y conseguirle a Brian una habitación de hotel para pasar la noche”, escribió Robbins. “Les indiqué tanto a Brian como a Gabrielle que aprovecharan este tiempo separados para relajar sus emociones (…), también les pedí que evitaran el contacto entre ellos hasta la mañana siguiente si era posible”.

Petito se quedó con la furgoneta mientras Robbins llevaba a Laundrie al hotel, escribió el agente, añadiendo que ambos llevaban sus teléfonos móviles en caso de emergencia.

Un testigo en el lugar escribió en una declaración jurada que los dos estaban “hablando agresivamente el uno al otro y algo parecía fuera de lugar”.

Chris, el testigo -cuyo apellido fue redactado en el documento proporcionado a CNN por la policía de Moab-, dijo que parecía que los dos estaban discutiendo por el control del teléfono de Petito, y dijo que vio a la joven en un momento dado “golpeando (a Laundrie) en el brazo y/o la cara y tratando de entrar en la furgoneta”.

“¿Por qué tienes que ser tan malo?”, escribió Chris que oyó decir a Petito a Laundrie, aunque Chris añadió que no podía estar seguro de si el comentario pretendía ser tomado en serio.

Una guardabosques del Servicio de Parques Nacionales que también atendió la llamada pasó cerca de una hora y media con Petito y le advirtió que su relación con Laundrie tenía visos de ser “tóxica”, según declaró Melissa Hulls, la guardabosques, al Deseret News de Utah.

Cómo saber si estás en una relación tóxica que podría tornarse violenta y qué puedes hacer al respecto

“Estuve implorando con ella que reevaluara la relación, preguntándole si era feliz en la relación con él, y básicamente diciéndole que esta era una oportunidad para encontrar otro camino, para hacer un cambio en su vida”, dijo Hulls al Deseret News.

Una publicación en la cuenta de Instagram de Petito el mismo día fue etiquetada en el Parque Nacional Arches, cerca de Moab. Un pie de foto en ese post dice que la pareja había pasado un tiempo tomando fotos y “dibujando y disfrutando de la naturaleza”, cerca de los arcos.

Revelan nuevo video sobre desaparición de Gabby Petito 3:03

Petito se comunicó por FaceTime con su mamá

Petito llamó y envió mensajes de texto a su madre con regularidad durante todo el viaje, según la orden de registro que describe una aparente tensión creciente entre Petito y Laundrie.

El 24 de agosto, Petito se comunicó por FaceTime con su madre y le dijo que dejaba Utah y se dirigía a la cordillera de Teton, en Wyoming, según declaró el abogado de la familia Petito, Richard Stafford.

Un día después, la madre y la hija volvieron a enviarse mensajes de texto, durante los cuales su familia creyó que Petito estaba en los Tetons, dijo Stafford previamente.

“Alboroto” en el interior de un restaurante

El 27 de agosto, cinco días antes de que Laundrie llegara a Florida, una pareja de Louisiana que estaba de vacaciones en Jackson, Wyoming, dijo que vio a Petito y a Laundrie envueltos en un “alboroto” cuando salían del restaurante The Merry Piglets Tex-Mex.

Nina Angelo, que estaba en el restaurante con su novio, dijo que Petito estaba llorando y que Laundrie estaba visiblemente enfadado, entrando y saliendo del restaurante varias veces y mostrando su enfado hacia el personal que estaba alrededor del puesto de camareras.

Una gerente del restaurante dijo a CNN que había visto “un incidente” en el restaurante el 27 de agosto, pero se negó a dar su nombre o a describir lo sucedido y dijo que el restaurante no tenía video de vigilancia del incidente.

Ese mismo día, la madre de Petito recibió lo que describió como un “texto extraño” de su hija, según la orden de registro, y le preocupó que algo fuera mal.

“¿Puedes ayudar a Stan? Me siguen llegando sus mensajes de voz y llamadas perdidas”, decía el mensaje, según la orden de registro. Stan era una referencia al abuelo de Petito, al que su madre dijo que Petito nunca se refería de esa manera, según la orden de registro.

Lo que sabemos de la búsqueda de Brian Laundrie 3:00

También el 27 de agosto, el video de GoPro de un par de vloggers captó la furgoneta de Petito en la zona de acampada dispersa de Spread Creek, donde posteriormente se encontró el cuerpo de Petito, entre las 6 y las 6:30 p.m. hora local.

Los vloggers, Kyle y Jenn Bethune, dijeron que cuando vieron la matrícula de Florida de la furgoneta pensaron en pararse a saludar, ya que ellos también eran de Florida, pero Jenn Bethune comentó que no parecía haber nadie cerca del vehículo.

“Pensamos que tal vez estaban de excursión o que simplemente se estaban relajando dentro”, añadió Kyle Bethune. “No (había) ninguna puerta abierta”.

El FBI ha pedido información a cualquier persona que haya estado en la zona de acampada entre el 27 y el 30 de agosto, que pueda haber tenido contacto con la pareja o haber visto el vehículo.

Según la línea de tiempo que Stafford proporcionó anteriormente, el último mensaje de texto de Petito llegó el 30 de agosto, pero su familia dudó de que fuera ella quien escribiera el mensaje.

“No hay servicio en Yosemite”, decía ese mensaje, según Stafford.

Lugar donde se encontró a Petito

El 19 de septiembre, las autoridades anunciaron el hallazgo de restos en la zona de acampada dispersa de Spread Creek, en el Bosque Nacional Bridger-Teton. Un forense confirmó posteriormente que se trataba de Petito.

El restaurante donde, según las autoridades, se vio a Petito por última vez está a unos 40 kilómetros de Spread Creek.

Una orden de arresto federal emitida la semana pasada contra Laundrie por el uso de dispositivos de acceso no autorizado “en el distrito de Wyoming y en otros lugares” alega que en algún momento entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre, Laundrie es sospechoso de utilizar una tarjeta de débito y un número PIN para cuentas que no le pertenecían para realizar cargos de más de US$ 1.000.

Un abogado de la familia de Laundrie dijo el jueves que la orden está relacionada “con actividades que ocurrieron después de la muerte de Gabby Petito y no están relacionadas con su muerte”.

“El FBI se enfoca en localizar a Brian y cuando eso ocurra los detalles de los cargos contemplados en la acusación se abordarán en el foro adecuado”, dijo el abogado Steve Bertolino.

Andy Rose, Rebekah Riess, Randi Kaye, Kari Pricher y Jennifer Henderson, de CNN, contribuyeron a este informe.

