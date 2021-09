Los demócratas admiten que la votación del plan de infraestructura bipartidista no se realizará este lunes

CNN - Spanish

Mariana Toro

Washington (CNN) — La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo por la noche que la Cámara votará el jueves sobre el plan de infraestructura de US$ 1 billón, mientras el futuro de la amplia agenda económica del presidente Joe Biden sigue siendo incierto.

La votación está programada mientras Pelosi trabaja para unir alas dispares del Partido Demócrata tanto en el proyecto de ley de infraestructura como en un paquete social y ambiental más amplio de US$ 3,5 billones. Todo esto mientras el Congreso trabaja para evitar un lapso en el financiamiento del gobierno para el jueves y para enfrentar el techo de la deuda en octubre. Pelosi, junto con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y altos funcionarios de la Casa Blanca, pasaron el fin de semana trabajando para negociar un acuerdo sobre el paquete social y ambiental.

Hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo entre demócratas progresistas y moderados sobre una cifra superior para el proyecto de ley social y ambiental o un marco de programas contenido en el plan. Pelosi se había comprometido el mes pasado con la fecha límite original del lunes para el proyecto de ley de infraestructura, con la esperanza de aplacar a los moderados que vacilaban en apoyo del proyecto presupuestario más amplio.

ANÁLISIS | La apuesta multimillonaria de Biden para cambiar a EE.UU. está en peligro mientras Trump espera para abalanzarse

Biden habló con los legisladores durante el fin de semana sobre el camino a seguir para su agenda económica, según un funcionario de la Casa Blanca. A su llegada a la Casa Blanca el domingo desde Camp David, el presidente expresó optimismo sobre las negociaciones, pero reconoció: “Creo que va a tomar la mayor parte de la semana”. El viernes, Biden había dicho que las conversaciones estaban en un “punto muerto”.

“Con base en el progreso de la semana pasada tras las reuniones de la Casa Blanca y el anuncio de opciones de ingresos que provienen de poner fin a los obsequios especiales y fallidos para corporaciones grandes y ricas, el presidente habló con los miembros sobre el camino a seguir, al igual que con el personal de la Casa Blanca, el equipo de Asuntos Legislativos y los miembros del gabinete”, dijo un funcionario de la Casa Blanca. “También hubo un trabajo extenso a nivel de personal”.

“El compromiso se está produciendo durante el fin de semana hasta el lunes”, dijo el funcionario, argumentando: “Sigue siendo claro que hay una fuerte determinación en las bancadas detrás de la aprobación de estos proyectos de ley para que nuestra economía funcione para la clase media y no solo para los que tienen más ingresos”.

A lo largo del domingo, los demócratas habían señalado que la votación del proyecto de ley de infraestructura no se realizaría el lunes.

La representante demócrata Pramila Jayapal, líder de los progresistas de la Cámara, dijo en “State of the Union” de CNN que simplemente no hay suficientes votos para que el partido apruebe el proyecto de ley de infraestructura en este momento.

Un moderado clave, el representante Josh Gottheimer, admitió que la votación probablemente se produciría “a principios de la próxima semana”.

Y Pelosi reconoció el domingo temprano que no llevaría la medida a votación sabiendo que fracasaría.

“Presentaremos el proyecto de ley mañana para su consideración, pero, ya sabes, nunca voy a llevar un proyecto de ley a plenaria que no tenga los votos”, dijo Pelosi en “This Week” de ABC.

Los progresistas de la Cámara han dicho que no votarán por el paquete de infraestructura por separado a menos que esté acompañado por un proyecto de ley social mucho más grande, denominado por la administración como el plan “Reconstruir mejor”.

Pero algunos moderados se han resistido al tamaño actual de US$ 3,5 billones de ese plan, dejando a las negociaciones febriles en busca de un término medio. Con los márgenes más estrechos en ambas cámaras, los demócratas pueden permitirse perder casi ningún voto de partido.

Cinco cosas que no sabías que estaban en el proyecto de ley de infraestructura

“La presidenta de la Cámara es una contadora de votos increíblemente buena, y sabe exactamente dónde se encuentra su bancada y hemos sido muy claros en eso”, dijo Jayapal a Jake Tapper de CNN cuando se le preguntó sobre la votación planeada el lunes. “Los votos no están ahí. No creo que ella lo lleve a plenaria”.

Jayapal, la presidenta de la Bancada Progresista del Congreso, ha dicho durante días que sus miembros no votarán por el proyecto de ley de US$ 1 billón sin aprobar el paquete de US$ 3,5 billones destinado a promulgar la agenda económica de Biden. Pero sus comentarios del domingo son la señal más clara hasta ahora de que los miembros progresistas de la Cámara tienen la intención de llevar a cabo su amenaza horas antes de la votación prevista.

Gottheimer, quien copreside la Bancada de Solucionadores de Problemas, le dijo a Tapper que la Cámara llevaría el proyecto de ley de infraestructura a plenaria para su consideración antes de la fecha límite del lunes, pero que la votación no se llevará a cabo hasta el martes como muy pronto.

“La forma en que funcionan estas cosas, si empiezas a debatirlo y pasa al martes, no creo, creo que todos somos personas razonables”, dijo Gottheimer.

Pelosi también había sugerido que la fecha límite del lunes se estaba deslizando antes de presionarla formalmente.

(Foto: Anna Moneymaker/Getty Images)

“Permítanme decirles que aprobaremos el proyecto de ley esta semana”, dijo.

Ninguno de los demócratas ofreció mucha claridad sobre las negociaciones más amplias sobre el plan más amplio de la red de seguridad social, que realizaría nuevas inversiones importantes en el cuidado infantil, la atención médica, la educación y el cambio climático.

Biden anuncia que EE.UU. aumentará la financiación para ayudar a las naciones en desarrollo a hacer frente al cambio climático

Pelosi dijo que era “evidente” que el proyecto final sería inferior a US$ 3,5 billones.

“Obviamente, con las negociaciones tendrá que haber algunos cambios en eso, y cuanto antes mejor”, dijo. “Haremos eso. El pueblo estadounidense necesita que eso suceda”.

Arlette Saenz y Melanie Zanona de CNN contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.