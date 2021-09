ANÁLISIS | La rendición de cuentas de un alto general de EE.UU. en el Capitolio puede volver a exhibir las tormentas políticas de Trump

CNN - Spanish

(CNN) — El expresidente Donald Trump muestra todos los signos de aspirar a una nueva presidencia que sacudiría la democracia de Estados Unidos hasta la médula. Pero una audiencia altamente cargada en el Congreso subrayará el martes los despojos institucionales y políticos que aún arden a raíz de su primer mandato en la Casa Blanca.

Está previsto que el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, comparezca ante la Comisión de Servicios Armados del Senado junto con otros altos funcionarios del Pentágono para testificar sobre la caótica retirada de Afganistán. Este tema es de vital importancia por sí mismo, sobre todo por la muerte de 13 miembros del personal de servicio estadounidense en Kabul en un ataque suicida y la muerte de civiles afganos, incluidos siete niños, en un fallido ataque con aviones no tripulados estadounidenses el mes pasado. Se espera que Milley, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, y el general Frank McKenzie, jefe del Comando Central, enfrenten un interrogatorio sobre la planificación y ejecución muy criticadas del fin de la guerra más larga de Estados Unidos.

Pero el testimonio de Milley también puede exponerlo a preguntas sobre sus últimas semanas y meses al servicio de Trump, destacando cómo se ha convertido en uno de los líderes militares de alto rango más politizados de los últimos tiempos. Es una de las varias figuras normalmente apolíticas arrastradas a la refriega partidista, en gran parte debido a las presiones extremas impuestas sobre el tejido del gobierno de Estados Unidos –y las barreras que normalmente existen entre la política y el ejército– por el excomandante en jefe.

Legisladores interrogarán a los principales líderes militares sobre Afganistán por primera vez desde la retirada de las tropas de EE.UU.

Milley está testificando en el Capitolio por primera vez desde que salió a la luz en varios libros nuevos e impresionantes que dio varios pasos motivados por una aparente creencia de que Trump estaba decidido a dar un golpe de Estado después de su derrota electoral y que el temperamento volcánico del expresidente representó un grave riesgo para la seguridad nacional. Mientras tanto, la aparente voluntad de Milley de cooperar con los relatos que exponen los tensos días finales de la presidencia de Trump lo ha abierto a las críticas de que está jugando sus propios juegos políticos. Milley ya era una figura controvertida después de verse obligado a disculparse por acompañar a Trump a una notoria sesión fotográfica política en Washington a raíz de la muerte de George Floyd a manos de un agente de policía de Minneapolis en mayo de 2020 después de que la zona fuera despejada violentamente de manifestantes.

En la audiencia del martes, y en una segunda sesión ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara al día siguiente, Milley se encontrará cara a cara con algunos de sus críticos republicanos más fervientes, algunos de los cuales tendrán todos los incentivos para enfrentarlo debido a la antipatía de Trump por el general, a quien tachó de “estúpido” en una manifestación incendiaria en Georgia el sábado por la noche.

Los republicanos acusaron a Milley de la mayor transgresión militar

Milley se dirige a la audiencia enfrentando cargos de los republicanos de que actuó a espaldas de Trump para asegurarle a China que el entonces presidente no lanzaría un ataque contra la creciente superpotencia asiática y de subvertir el control civil del militar al deformar la cadena de mando. En su nuevo libro, “Peligro” (“Peril”, en inglés), los reporteros de The Washington Post Bob Woodward y Robert Costa informan que Milley temía que la condición mental de Trump se hubiera deteriorado seriamente en sus últimos días en el cargo y que convocó una reunión de altos comandantes para decirles que no tomaran órdenes de acción militar, incluso con armas nucleares, sin hablar con él.

“Nunca se sabe cuál es el detonante de un presidente”, dijo Milley a su personal, según el libro, que también informó sobre sus contactos con los principales oficiales militares chinos.

OPINIÓN | ¿Traidor? El general Milley actuó con responsabilidad

Los republicanos, especialmente el senador Marco Rubio, aprovecharon los informes para acusar a Milley de fracturar efectivamente el control civil de las fuerzas armadas al decidir que el juicio de los militares era más estable que el del comandante en jefe. El senador de Florida exigió que Biden despidiera a Milley y lo acusó de contemplar una “filtración traidora” al Partido Comunista Chino.

Según “Peril”, Milley hizo dos llamadas al otro lado del Pacífico después de preocuparse de que Beijing temiera que el estado de ánimo volátil de Trump después de perder la Oficina Oval pudiera llevarlo a arremeter militarmente.

En un viaje a Europa a principios de este mes, Milley dijo que los contactos no eran nada fuera de lo común, pero se comprometió a hablar sobre su conducta en el período postelectoral en la audiencia si se le preguntaba.

“Estas son llamadas de rutina para discutir temas del día, para tranquilizar tanto a los aliados como a los adversarios en este caso, a fin de garantizar la estabilidad estratégica”, dijo Milley a varios periodistas que viajaban con él en un avión militar, informó el Wall Street Journal.

“Entraré en cualquier nivel de detalle en el que el Congreso quiera entrar”, dijo.

Durante la tormenta en Washington por el libro, Biden dijo que tenía “gran confianza” en Milley. Pero es poco probable que eso le ahorre al general un momento incómodo ante sus principales críticos, algunos de los cuales están en el panel del martes.

Según el libro de Woodward y Costa, el general Milley temía que Trump “se rebelara” por lo que tomó medidas para proteger las armas nucleares

La senadora Marsha Blackburn de Tennessee, por ejemplo, dijo que Milley, Biden, Austin, la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado, Antony Blinken, y otros deberían renunciar o ser impugnados por la retirada de Afganistán. Otro miembro de la comisión republicana a favor de Trump, el senador Josh Hawley de Missouri, quien se encontraba entre los legisladores que desafiaron la certificación de la victoria electoral de Biden, acusó a Milley de romper la cadena de mando.

Temores de un golpe de Estado

La comparecencia de Milley antes de la audiencia también se produce en medio de una serie de nuevas revelaciones sobre los tumultuosos eventos que llevaron a la insurrección del Capitolio de Estados Unidos por una turba incitada por el expresidente el 6 de enero. En uno, CNN publicó un memo de un abogado pro-Trump que detalla los pasos que el entonces vicepresidente Mike Pence podría haber tomado para bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden, que se reveló por primera vez en “Peligro”.

“Peligro”, el nuevo libro que refleja las presiones de Trump sobre Pence

En un libro anterior, que también parece haberse beneficiado de la cooperación de Milley o de quienes lo rodean, “Yo solo puedo arreglarlo” (“I Alone Can Fix It”, en inglés) de los reporteros de Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker, se reveló que el presidente del Estado Mayor Conjunto había tenido sus propios presentimientos sobre un posible golpe.

Se le cita diciendo a sus asistentes que Trump era el “líder autoritario clásico sin nada que perder” y que Estados Unidos podría estar enfrentando un momento de “Reichstag”, refiriéndose al fuego en el Parlamento alemán utilizado como una artimaña del partido nazi de Adolfo Hitler para cimentar el poder en la década de 1930.

Estos son informes asombrosos, que Milley aún no ha abordado completamente en público desde que aparecieron. Y, nuevamente, debe haber dudas sobre si el alto oficial militar uniformado se ha dejado arrastrar demasiado por el tumulto político.

Pero al mismo tiempo, y como fue también el caso en el notorio momento en Lafayette Park, ningún presidente del Estado Mayor Conjunto en la era moderna ha enfrentado el tipo de circunstancias extremas que Milley, un factor que los historiadores probablemente considerarán cuando evalúen su papel.

La idea de que un comandante en jefe derrotado pudiera planear un golpe, aparentemente validado por revelaciones posteriores, habría sido impensable antes de Trump. Y ningún presidente moderno ha roto las convenciones del procedimiento político y militar como Trump.

En ese sentido, el testimonio de Milley también podría servir como advertencia sobre lo que podría suceder si Trump, actualmente el aparente favorito para la nominación republicana de 2024, volviera a capturar la Casa Blanca. Milley es una de las pocas figuras de alto nivel, incluidos funcionarios republicanos en algunos estados de campo de batalla, que se mantuvo firme contra los esfuerzos de múltiples frentes de Trump para subvertir la voluntad de los votantes y aferrarse al poder.

ANÁLISIS | La gran mentira de Trump está cambiando la cara de la política estadounidense

No está nada claro que Milley sí haya subvertido la cadena de mando civil: los contactos con los oficiales militares chinos son rutinarios y, en el caso, no hubo orden de acción militar por motivos políticos por parte de Trump. Pero el hecho de que el oficial uniformado más poderoso de Estados Unidos pensara que podría ser necesario intervenir para evitar un desastre plantea un escenario aterrador. Y puede invitar al debate sobre el sistema actual, según el cual un presidente ha simplificado el poder para ordenar un ataque nuclear en minutos, un proceso en el que el presidente del Estado Mayor Conjunto no está directamente involucrado.

También parece poco probable que Trump, si ganara un segundo mandato, se arriesgara a nombrar a altos mandos militares que no estaba convencido de que fueran totalmente leales a su causa.

