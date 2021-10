Nuevas imágenes de cámara corporal revelan lo que Gabby Petito le dijo a la policía sobre una disputa doméstica con su prometido Brian Laundrie

News

(CNN) — Nuevos detalles de una disputa doméstica reportada entre Gabby Petito y su prometido mientras viajaba por Utah en agosto han surgido, como se muestra en imágenes adicionales de la cámara corporal de un policía.

Las imágenes, obtenidas por CNN, brindan otro vistazo a los problemas entre Petito y su prometido, Brian Laundrie, durante su viaje por carretera a través del país durante el verano. Un testigo del altercado del 12 de agosto describió a la pareja antes de que llegara la policía como “una especie de pelea por un teléfono” y se golpeaban “como dos niños peleando”.

Las autoridades continúan investigando la muerte de Petito, cuyos restos fueron descubiertos en Wyoming en septiembre. La búsqueda de Laundrie, quien, según su familia, salió de su casa hace más de dos semanas y no se ha vuelto a ver desde entonces, sigue siendo un foco clave para los investigadores, a medida que la cronología de los eventos desde su regreso a Florida desde el oeste se ha vuelto más clara.

Laundrie no se ha relacionado explícitamente con la muerte de Petito. Aún así, una orden federal de arresto lo acusa de usar ilegalmente la tarjeta de débito y el número PIN de otra persona el 30 de agosto y el 1 de septiembre.

El incidente en Moab, Utah, ocurrió aproximadamente dos semanas antes de que Petito se comunicara por última vez con su familia. Laundrie regresó a la casa de sus padres en Florida sin ella el 1 de septiembre y su familia denunció su desaparición 10 días después.

La interacción con la policía comenzó con una llamada de un testigo que le dijo al despacho que quería informar sobre una disputa doméstica que involucraba a una pareja que se fue en una camioneta blanca, según el audio del 911 proporcionado por la Oficina del Sheriff del Condado de Grand.

“Pasamos en coche y el caballero abofeteaba a la chica”, dijo la persona que llamó. “Luego nos detuvimos. Corrieron arriba y abajo de la acera. Él procedió a golpearla, se subió al auto y se fueron”.

La policía localizó la camioneta y detuvo a la pareja después de que el vehículo excedió el límite de velocidad, abandonó abruptamente su carril y chocó contra una acera, según un informe policial del agente de Moab Eric Pratt. El policía caminó hacia el lado del pasajero del vehículo, donde una Petito llorosa le dijo: “Acabamos de pelear esta mañana. Problemas personales”, según las imágenes de la cámara corporal.

El video muestra más de la conversación entre Petito y la policía

Las imágenes recién obtenidas brindan más detalles de las interacciones entre los agentes de policía de Moab, Petito y Laundrie después de la parada.

El video de la cámara corporal de Pratt tiene más de 52 minutos de duración e incluye a Petito diciéndole a los policías que aunque Laundrie la había golpeado, ella lo golpeó a él primero.

“¿Lo abofeteaste primero? ¿Y solo en la cara?”, se puede escuchar a Pratt preguntando a Petito. “Bueno, seguía diciéndome que me callara”, responde Petito.

“¿Sin embargo, te golpeó? Quiero decir, está bien si dices que lo golpeaste, y luego entiendo si te golpeó, pero queremos saber la verdad si realmente te golpeó, porque ya sabes… “, dice Pratt.

“Supongo, supongo, sí, pero le pegué primero”, responde Petito. Luego, el agente le pregunta dónde la golpeó, animándola a ser honesta.

“Bueno, me agarró la cara, como, supongo… No le gustó, me golpeó en la cara. No me dio un puñetazo en la cara ni nada”, le dice Petito.

“¿Te abofeteó o qué?”, pregunta Pratt.

“Bueno, él, como, me agarró con sus uñas, y creo que por eso se ve… definitivamente me cortó aquí [señala a la mejilla] porque puedo sentirlo. Cuando lo toco, me arde”, dice Petito.

En un momento, Petito les pide a los agentes que respondieron que no la separen de Laundrie, diciendo “como que somos un equipo, por favor. Me va a dar mucha ansiedad. ¿Podemos tener, como, una multa de conducción?”.

“Lo mejor que puedo hacer es llamar a mi supervisor y ver si me falta algo aquí”, le dice el agente.

Petito, sollozando, se ofrece a pagar cualquier multa en lugar de implicar cargos. Pratt le dice que trate de calmarse, ofreciéndose a llamar a su supervisor para “ver si el supervisor puede decirme algo que me falta para que esto no suceda”.

Laundrie tenía pequeños rasguños visibles en la cara y el brazo derecho, pero “no temía por su seguridad” y “no mostraba ningún indicio de que pudiera ser víctima del ‘síndrome del novio maltratado'”, según el informe policial de Moab. “Se evaluó que tenía un riesgo bajo de peligro o daño como resultado de su proximidad a su prometida”.

El video también proporciona audio adicional de un relato de un testigo de la disputa, proporcionado mediante un teléfono celular a la policía. “Lo que noté fue que parecía que estaban peleando por un teléfono. Quiero decir que él estaba tratando de agarrar su teléfono y no estoy seguro exactamente por qué”, le dice el testigo al policía.

“Y luego parece que él había caminado hacia un lado de la camioneta y no la dejaba entrar, y luego el hombre estaba subiendo al asiento del conductor y ella estaba tratando de entrar en la camioneta, y él dijo algo sobre eso, ‘¿Por qué estás siendo tan mala?’, algo así. Recuerdo que ella lo golpeó un par de veces. Y no fueron puños en la cara, sino como dos niños peleando”, dice el testigo.

No se presentaron cargos y, a sugerencia de los agentes, la pareja se separó por la noche, Laundrie se quedó en un hotel y Petito tomó la camioneta.

La ciudad de Moab dijo en un comunicado la semana pasada que inició una investigación sobre la interacción entre la pareja y la policía.

“Entendemos que las personas pueden ver la misma situación de formas muy diferentes, y reconocemos cómo la muerte de la Srta. Petito más de dos semanas después en Wyoming podría llevar a especulaciones, en retrospectiva, sobre las acciones tomadas durante el incidente en Moab. El propósito de la investigación formal de la Ciudad es recopilar los hechos subyacentes y la evidencia necesaria para hacer una evaluación exhaustiva e informada de tales acciones”, según la ciudad.

“En este momento, la Ciudad de Moab no tiene conocimiento de cualquier incumplimiento de la política del Departamento de Policía durante este incidente. Sin embargo, la Ciudad llevará a cabo una investigación formal y, según los resultados, tomará los pasos siguientes que sean apropiados”.

La reserva del campamento cambió antes de que Laundrie regresara a casa, según los registros

A medida que se sabe más sobre las interacciones de la pareja en agosto, se ha recopilado otra información sobre la familia de Laundrie en septiembre.

Antes de que él desapareciera –y antes de que se denunciara la desaparición de Petito– Laundrie se fue con su familia a un campamento a decenas de kilómetros de su casa, dijeron las autoridades.

Documentos recién obtenidos por CNN del condado de Pinellas muestran que la madre de Brian Laundrie había hecho una reserva para acampar en Fort De Soto Park para el primer fin de semana de septiembre, solo para cambiarlo a una fecha posterior y agregar a otra persona.

Las fechas originales reservadas en el parque eran del 1 al 3 de septiembre, para dos personas, según los documentos. Esa reserva se hizo el 24 de agosto, pero luego se canceló el 31 de agosto. Los documentos no dicen por qué se canceló la reserva del campamento a partir del 1 de septiembre.

Los registros del condado de Pinellas muestran que Roberta Laundrie hizo una nueva reserva el 3 de septiembre, dos días después de que su hijo regresara a casa. Esta reserva estaba programada para comenzar el 6 de septiembre para tres personas en el parque Fort De Soto, que se encuentra a unos 120 kms de la casa de la familia.

Steven Bertolino, abogado de la familia de Laundrie, confirmó a CNN que la familia fue a acampar en ese momento, y agregó que la familia salió junta del parque.

Cuando se le preguntó acerca de que los Laundrie cambiaron su fecha de reserva en el campamento, Bertolino dijo que “no tenía detalles sobre las reservaciones de Desoto Park, aparte de que la familia no fue del 1 al 3 de [septiembre], sino del 6 al 7”.

Además, el 4 de septiembre, Laundrie compró un teléfono celular en una tienda de AT&T en North Port, le dijo Bertolino a CNN. El abogado dijo que el teléfono no era un “teléfono desechable” y que requería la apertura de una cuenta, y agregó que Laundrie dejó ese teléfono en casa “el día que fue de excursión a la reserva el 14 de septiembre de 2021 y el FBI ahora tiene ese teléfono”. No está claro qué pasó con el teléfono anterior de Laundrie.

El 14 de septiembre, tres días después de que la familia de Petito reportara su desaparición, los padres de Laundrie dijeron que lo vieron por última vez salir de su casa con una mochila y que él dijo que se dirigía a una reserva natural cercana, según la policía.

Los padres le dijeron a la policía esto el 17 de septiembre, tres días después de que supuestamente se fue, dijo la policía.

Los restos de Petito se encontraron dos días después en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming. Más tarde, un médico forense dictaminó inicialmente que su muerte fue un homicidio.

Randi Kaye, Travis Caldwell, Eric Levenson, Ray Sanchez, Jason Hanna, Taylor Romine, Joe Sutton y Kaylene Chassie de CNN contribuyeron a este informe.

