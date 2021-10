5 cosas sobre Melania Trump reveladas en el nuevo libro de Stephanie Grisham

CNN - Spanish

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Durante sus cinco años trabajando en varios roles como asesora principal de Donald y Melania Trump, Stephanie Grisham tuvo quizás el punto de vista más íntimo de su tiempo en la Casa Blanca.

Grisham describe esas conclusiones en detalle en sus próximas memorias, “I’ll Take Your Questions Now”. El libro, del cual CNN obtuvo una copia anticipada y se publicará el martes, también revela su visión sobre la ex primera dama, ampliamente reconocida como la más privada y menos conocida de todas en la historia política estadounidense moderna.

Melania Trump rechazó la oportunidad de hacer un llamado a la paz el 6 de enero, según fuentes

Grisham trabajó como directora de comunicaciones y jefa de personal de Melania Trump, y su relato de esas experiencias —desde descifrar el matrimonio Trump, hasta la relación de Melania Trump con su hijastra, Ivanka Trump; su ética de trabajo un tanto despreocupada; y su afición por los álbumes de fotos— revela una nueva visión de la mente de Melania Trump.

En una declaración proporcionada a CNN a principios de esta semana, Donald Trump dijo: “Lástima que los editores sinvergüenza sigan informando sobre esta basura tan aburrida. Nosotros y el movimiento MAGA estamos totalmente acostumbrados a ello. Y algún día, en un futuro no muy lejano, recuperaremos nuestra voz y la prensa nos tratará con justicia”.

Su portavoz, Liz Harrington, agregó: “Este libro es otro intento lamentable de sacar provecho de la fuerza del presidente y vender mentiras sobre la familia Trump”.

CNN se ha comunicado con la oficina de Melania Trump para comentar sobre el libro de Grisham.

En una declaración a The Washington Post, que informó detalles del libro el martes por la mañana, la oficina de Melania Trump destrozó a Grisham.

“La intención detrás de este libro es obvia”, dijo la oficina de Melania Trump en su declaración al Post. “Es un intento de redimirse después de un mal desempeño como secretaria de prensa, relaciones personales fallidas y comportamiento poco profesional en la Casa Blanca. A través de la falsedad y la traición, busca ganar relevancia y dinero a expensas de la señora Trump”.

El último desplante de Melania a Donald Trump 0:39

Melania Trump, como Donald Trump, lee obsesivamente su propia prensa

Melania Trump a menudo aparecía en público como primera dama sin mucho indicio de lo que estaba pensando o revelando, fuera de su rostro estoico y —a veces— serio. Tenía la impresión de que realmente no le importaba, ni podía molestarse, lo que el público estadounidense —y en particular los medios de comunicación— pensaran sobre ella.

Sin embargo, según Grisham, ese no fue el caso.

La exsecretaria de Prensa de Trump detalla la misteriosa visita del expresidente al hospital en 2019, en una mirada entre bastidores a su Casa Blanca

Melania Trump era fanática de leer todo lo que se escribía sobre ella, con consistencia y frecuencia. “Como su esposo y todos sus hijos, la Sra. Trump escudriñó sus recortes de prensa como un arquitecto experto que se enfoca en planos”, escribe Grisham. “No se le pasó por alto ningún detalle, no pasó nada por alto. Tenía las alertas de Google configuradas para ella y lo vio todo”.

Como su portavoz, Grisham estaba recibiendo múltiples mensajes de texto durante el día de la primera dama, muchos sobre cómo responder —o no responder, más exactamente— a un medio mundial de noticias obsesionado con comprender a la misteriosa y esquiva primera dama.

Melania Trump: Gracias por su amor 0:49

Melania Trump, también conocida como “Rapunzel”, estaba fuera de la oficina

Grisham también escribe con experiencia sobre la ausencia de su jefa en la oficina. No en términos de ser uno a uno con Melania Trump en el ala este, sino en términos de que Melania Trump realmente no estaba en las oficinas del ala este.

Grisham dice que recuerda haber visto a su jefa en la espaciosa suite que fue designada para la primera dama solo “un puñado de veces” durante los cuatro años que trabajó en la Casa Blanca.

“La señora Trump trabajaba desde casa mucho antes que el país lo hiciera”, dice Grisham, haciendo referencia en broma a los hábitos de trabajo remoto de la mayoría de los estadounidenses durante la era del covid-19. “Cuando se aseguraba, teníamos reuniones en persona, pero por lo general se llevaban a cabo en la sala de mapas frente a los ascensores a la residencia. Allí planificaríamos los horarios, responderíamos a consultas urgentes y discutiríamos los objetivos. Aparte de eso, la primera dama se quedó en sus habitaciones en la residencia”.

Ivanka Trump y Jared Kushner se distancian del expresidente y de sus quejas constantes

Grisham dice que Melania Trump fue secuestrada con tanta frecuencia en la residencia ejecutiva, que el Servicio Secreto le dio el sobrenombre de “Rapunzel”, “porque permaneció en su torre, sin descender nunca”.

Melania Trump dedicó mucho tiempo, escribe Grisham, en su “cuidado personal”, que incluía muchas horas de sueño. (Grisham dice que el personal de la ala este rara vez tenían noticias de su jefa antes de las 10 a.m. en la mayoría de los días).

“Ella creía que la relajación era fundamental para el régimen de belleza de uno, al igual que, por supuesto, los tratamientos de spa y faciales”, escribe Grisham.

La autora también dice que el principal “trabajo” de Trump que el público no vio durante sus años en la Casa Blanca fueron las horas y horas que dedicó a sus álbumes de fotos abundantes y detallados. Grisham dice que cientos, si no miles, de fotografías de su tiempo en la Casa Blanca fueron analizadas, categorizadas y cuidadosamente colocadas en álbumes, cuyo mantenimiento es un pasatiempo de la ex primera dama.

¿Qué hacía Melania Trump durante los disturbios del Capitolio? 0:43

Melania Trump llamó a Ivanka Trump “la princesa”

Según el libro de Grisham, no hay amor perdido entre Melania Trump e Ivanka Trump, las dos mujeres más importantes en la vida de Donald Trump.

Si bien la brecha se mantuvo en su mayor parte fuera del ojo público, Grisham escribe que detrás de escena había tensión entre las dos, a menudo debido al deseo de Ivanka Trump de estar en el centro de atención en eventos públicos y viajes al extranjero. Grisham escribe que una vez que se dio cuenta de la delicada relación, Melania Trump le dio el apodo que le gustaba llamarla a sus espaldas: la Princesa. (Grisham, a su vez, le dijo a la ex primera dama el apodo que muchos miembros del personal de la Casa Blanca le habían dado a Ivanka Trump y a su esposo, Jared Kushner: “los pasantes”).

ANÁLISIS | El peor índice final de popularidad para una primera dama pertenece a Melania Trump

La ira de Melania Trump hacia su hijastra a menudo estallaba durante los viajes al extranjero, escribe Grisham, principalmente porque la ex primera dama era una estudiante de protocolo y rigurosa en respetar las tradiciones en cada país que estaban reservadas solo para un presidente y un primer cónyuge, no la hija de un presidente y su esposo.

En particular, cuando Ivanka Trump quería participar en la visita de Trump a la reina de Inglaterra en el Palacio de Buckingham, según Grisham, Melania Trump puso su pie en el suelo e insistió en que Ivanka y Jared no estuvieran en el centro de atención. En cambio, los dos fueron fotografiados mirando desde las ventanas dentro del Palacio de Buckingham mientras Melania Trump se rió y se reunió con la reina y Camilla, duquesa de Cornualles.

La costosa seguridad de Ivanka Trump y su esposo 0:41

Melania Trump estaba enojada por los supuestos asuntos que rompieron el ciclo de noticias

Aunque CNN lo informó en ese momento, la Casa Blanca nunca confirmó en el expediente que Melania Trump tomó una caravana separada a la de su esposo para ir al discurso del Estado de la Unión de 2018 y a la Base Conjunta Andrews para salir de viaje, porque estaba enojada por el supuesto comportamiento de Donald Trump en torno a las acusaciones de infidelidad de la actriz porno Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen MacDougal.

En su libro, Grisham escribe que Melania Trump sí estaba molesta, y que su enfado la llevó a distanciarse públicamente de su esposo. Melania Trump no estaba interesada en ser vista como una esposa política que estaba tratando de salvar a su esposo de titulares dañinos; según Grisham, era todo lo contrario.

“Sentí que la señora Trump estaba avergonzada, y que quería que él también se sintiera avergonzado. No sé si él es capaz de eso o no”, escribe Grisham sobre el episodio de Daniels, lo que, según ella, dio lugar a una Melania Trump envalentonada y más asertiva.

ANÁLISIS | El desastroso final de la escandalosa presidencia de Trump

“Recibí una llamada de ella para informarme que quería conducir al Air Force One antes que su esposo. Me sorprendió y me dijo: ‘No quiero ser como Hillary Clinton, ¿entiendes lo que quiero decir? Caminó hasta el Marine One de la mano con su esposo después de las noticias de Monica y no se veía bien’, refiriéndose a Monica Lewinsky. No discutí”, escribe Grisham, quien ayudó a organizar la logística para facilitar la solicitud de Trump.

Además, Grisham y otro miembro del personal pasaron un tiempo “comprando” en la oficina militar de la Casa Blanca “para encontrar un asistente atractivo” para acompañar a la primera dama al Estado de la Unión, a pedido de Melania Trump. “La Sra. Trump llamó para hacerme saber que quería que uno de nuestros ayudantes militares la escoltara por todo el Capitolio porque ‘los pisos estaban muy resbaladizos'”, escribe Grisham, quien sintió que la solicitud era una artimaña para que Trump fuera visto con un un hombre joven, guapo y uniformado, una imagen que probablemente irritaría a su marido. “Me reí para mis adentros porque había visto a la mujer transitar por caminos de tierra en sus tacones”.

Los secretos que revela el libro de Stormy Daniels 2:43

Melania Trump y la chaqueta

Grisham pasa bastante tiempo — un capítulo entero de su libro— descifrando el incidente con “la chaqueta”, la infame prenda verde estampada en la espalda con las palabras “Realmente no me importa. ¿A ti?” que Melania Trump usó para visitar un centro de detención de inmigrantes en Texas.

En resumen, Grisham realmente no explica por qué la ex primera dama eligió usar la chaqueta en el viaje hacia y desde Texas, escribiendo que desconocía como todos los demás la decisión de Melania Trump.

Melania Trump usó una chaqueta con el mensaje “Realmente no me importa” antes de visitar la frontera

Sin embargo, Grisham dice que no creía que Melania Trump entendiera, o le importara, las inmensas críticas que recibió porque usaba una chaqueta con un mensaje tan groseramente insensible mientras arrojaba luz sobre una causa tan profundamente preocupante para el país en ese momento.

Grisham dice que una vez que las imágenes de la chaqueta llegaron a la prensa, mientras la primera dama volaba de regreso a Washington desde Texas, ella y Melania Trump se acurrucaron en su cabina privada en el avión, tratando de encontrar una manera de desviar la atención de los medios. Grisham escribe en un momento de la conversación, Melania Trump sugiere poner un círculo con una línea sobre la parte “no” del mensaje en la chaqueta, aparentemente convirtiéndolo en “Realmente me importa”, y luego alegando que la prensa lo había leído mal.

Grisham la disuadió de esa idea.

Melania Trump cambió completamente su versión sobre la chaqueta de “Realmente no me importa”

Cuando la primera dama y Grisham regresaron a la Casa Blanca, la mala prensa siguió, y el entonces presidente aparentemente no estaba contento con eso.

“El jefe estaba de mal humor, lo cual, por supuesto, puedo apreciar”, escribe Grisham acerca de que lo llamaron al comedor privado del presidente en el ala oeste, donde los estaba esperando”. Miró a su esposa y luego a nosotros con molestia. Las primeras palabras que salieron de la boca del presidente fueron ‘¿Qué diablos estabas pensando?'”

Grisham escribe: “Para mi sorpresa, la Sra. Trump se sentó en la silla junto a él a la derecha (todavía con esa maldita chaqueta, por cierto) y sonrió”.

El precio de una prenda que usó Melania Trump 0:50

