La carne a base de plantas estaba de moda. Ahora, los mariscos de origen vegetal son el centro de atención

(CNN) — Empresas como Beyond Meat Inc e Impossible Foods registran fuertes ventas. A principios de este año, Target lanzó su propia línea de 30 opciones de comida vegana. Incluso el gigante Tyson Foods Inc ha entrado en escena con su reciente introducción de hamburguesas y salchichas veganas.

Las ventas de carne de origen vegetal se disparan, pero ¿hay un apetito similar por los mariscos a base de plantas?

Una serie de pequeñas empresas esperan que así sea, y se intriducen en el espacio de los productos del mar alternativos.

Las ventas del sector crecieron un 23% de 2019 a 2020, según datos de The Good Food Institute, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es “acelerar la innovación de proteínas alternativas a nivel internacional”, según su página web. En la primera mitad de 2021, dijo la organización, se han invertido US$ 116 millones en el espacio de los productos del mar, superando el total de 2020 de US$ 90 millones.

Los alimentos de origen vegetal podrían ayudar a aliviar la demanda de pescado fresco, frenar la sobrepesca que puede disminuir las poblaciones de peces, reducir la biodiversidad en el océano y dañar los hábitats, según el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. De acuerdo con Molly Masterton, directora de pesca del grupo, cada año se consumen en Estados Unidos unos 5.000 millones de libras de mariscos, de los cuales más del 90% se recogen, cultivan o procesan en países que carecen de leyes rigurosas de gestión de los productos del mar.

Beneficios medioambientales

“Dar a los consumidores más opciones sostenibles, asequibles y rastreables” es un “desarrollo positivo” para los océanos y el medio ambiente, dijo Masterton. Añadir al mercado más opciones de mariscos a base de plantas podría ayudar a aliviar la presión sobre algunas de las especies de peces que tienen una gran demanda, añadió.

Muchas opciones de origen vegetal en el mercado tienen ingredientes que incluyen algas, guisantes o alubias de algún tipo. Good Catch, una empresa emergente de productos del mar a base de plantas, por ejemplo, utiliza guisantes, garbanzos, lentejas, alubias de soya, habas y alubias blancas en sus productos, que incluyen palitos de pescado, filetes de pescado, hamburguesas de pescado, pasteles de cangrejo y pasteles de pescado.

Good Catch completó recientemente una ronda de financiación que consiguió US$ 26,35 millones con inversiones de empresas como Louis Dreyfus Company, Unovis Asset Management y Big Idea Ventures. “El único marisco verdaderamente sostenible es el que permite que los peces permanezcan en el océano”, dijo Chad Sarno, cofundador y director culinario de Good Catch, a CNN Business.

Crece la demanda de pescado de imitación

Thai Union Group, uno de los mayores proveedores de atún enlatado del mundo, posee varias marcas de atún, como Chicken of the Sea, que vendió su primera lata en Estados Unidos en 1930.

Ahora, Thai Union se centra en los productos de mar basados en plantas, según el sitio web de la empresa. A principios de este año lanzó en el mercado tailandés productos del mar de origen vegetal, con ofertas que incluyen albóndigas de cangrejo, carne de cangrejo y nuggets de pescado.

OmniFoods, una empresa emergente de Hong Kong conocida por su producto de carne de cerdo falsa “OmniPork”, también se ha sumado a la tendencia del marisco a base de plantas, lanzando una nueva línea de productos que incluye alternativas a los filetes de pescado, hamburguesas de pescado y cortes de atún.

Nestlé también se está enfoca en las opciones de marisco, sobre todo en Europa. En agosto, la empresa lanzó Vuna, una alternativa vegana al atún.

“La demanda de productos de origen vegetal está creciendo mucho en Europa, pero también en otros lugares”, dijo un portavoz de Nestlé. La empresa está observando un crecimiento en el sector durante el último año y trata de introducir rápidamente nuevos productos en el mercado; Vuna, por ejemplo, se desarrolló en unos nueve meses, añadió el portavoz.

Camarones a base de algas marinas

En septiembre de 2019, el brazo de capital de riesgo de Tyson Foods invirtió en New Wave Foods, una empresa de pescado de origen vegetal que vende camarones a base de algas.

“Aproximadamente el 90% de los camarones en Estados Unidos son importados y más de la mitad provienen de granjas de camarones que contaminan y ensucian nuestros océanos”, dijo Michelle Wolf, cofundadora de New Wave Foods, a CNN Business.

Así que Wolf y su equipo se pusieron creativos y elaboraron una alternativa a los camarones con ingredientes de origen vegetal como el extracto de algas, la proteína de alubias mungo y el aceite de girasol.

Aunque Wolf quiere que la gente integre las opciones alternativas de marisco en su estilo de vida, no espera que los consumidores cambien completamente su dieta y sustituyan el marisco tradicional por opciones vegetales. “Aunque sea una vez a la semana, esos pequeños cambios pueden acumularse en la población y tener efectos positivos en la salud pública y el medio ambiente en general”, afirma.

