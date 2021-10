Pau Gasol anuncia su retiro del baloncesto

CNN - Spanish

(CNN Español) — La leyenda del baloncesto español Pau Gasol anunció su retiro en una conferencia de prensa este martes.

“Hoy sopesándolo todo, estoy aquí para comunicaros lo que ya han podido adivinar: me voy a retirar del baloncesto profesional. Es una decisión difícil después de tantos años, pero es una decisión meditada”, dijo el español.

Añadió que había deseado retirarse mientras jugaba, y no disminuido por una lesión, “o en muletas”. Gasol agradeció a la prensa, a los aficionados, a sus compañeros de equipos y entrenadores.

Os invito a seguir en directo el acto de prensa en el que hablaré sobre mi futuro profesional. Muchas gracias! I invite you to follow press event, where I will talk about my professional future. Thank you very much! https://t.co/4KIkoHgEFP — Pau Gasol (@paugasol) October 5, 2021

Gasol habló de Kobe Bryant, de quien fue compañero en la NBA.

“Quiero dar unas palabras para Kobe Bryant. Me gustaría muchísimo que estuviera aquí”, dijo el español y se le quebró la voz.

“Así es la vida”, añadió.

Kobe Bryant y su hija Gianna murieron en un accidente de helicóptero de 2020.

“Me enseñó a ser mejor líder, lo que significaba ser un ganador. Lo extrañamos a él y a su hija”, finalizó.

El bicampeón de la NBA de 41 años había regresado al club donde comenzó su carrera como basquetbolista profesional, el FC Barcelona, tras mantenerse inactivo desde 2019.

Ya sea como embajador de UNICEF o del programa NBA Cares, Gasol ha sido durante mucho tiempo un defensor de las causas de los niños y al principio de su carrera se dio cuenta de que su estatus en la cancha podría ayudar a la gente fuera de ella.

Ese deseo de generar cambios fue lo que dio origen a la Fundación Gasol, encabezada por Gasol y su hermano Marc, que jugó para Los Angeles Lakers.

Reacciones al anuncio

#GraciasPau Eternamente gracias, @paugasol pic.twitter.com/jw0DNjosBz — NBA Spain (@NBAspain) October 5, 2021

El momento ha llegado. Pau Gasol se retira del baloncesto. 2 anillos NBA6 veces All-Star1 Rookie del Año2 platas y 1 bronce – Juegos Olímpicos1 oro – Mundial3 oros, 2 platas y 2 bronces – Eurobasket3 ACB1 Copa Rey Gracias. @paugasol pic.twitter.com/lv0YhbPr5J — Sphera Sports (@SpheraSports) October 5, 2021

🏀 El mejor viaje de nuestras vidas llega a su fin.🇪🇦 El de @paugasol. ♥️ #GraciasPau 🏆 Por tus éxitos.🗣️ Por ser un referente fuera de la cancha.✨ Por enseñarle a cada niño que todo es posible.☺️ Y por hacernos felices. pic.twitter.com/MBIpuaZX2g — Comité Olímpico Español (@COE_es) October 5, 2021

