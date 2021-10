Neymar dice que la Copa Mundial de la FIFA 2022 podría ser la última de su carrera

CNN - Spanish

olivertapia

(CNN) — El futbolista brasileño Neymar ha dicho que la Copa Mundial de la FIFA del próximo año en Qatar podría ser la última para él.

Neymar, que ha jugado más de 100 veces para Brasil en los últimos 11 años, es el segundo máximo goleador de su país de todos los tiempos después de Pelé y participó en los Mundiales de 2010 y 2014.

“Creo que es mi última Copa del Mundo”, dijo el jugador de 29 años en un nuevo documental, Neymar Jr and The Line Of Kings, producido por DAZN. “Lo veo como el último porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol.

“Así que haré cualquier cosa para salir bien, haré todo para ganar con mi país, para cumplir mi mayor sueño desde que era pequeño. Y espero poder hacerlo”.

Habiendo perdido en las semifinales y cuartos de final de las dos últimas Copas del Mundo, Brasil actualmente se encuentra en la cima del grupo de clasificación de Sudamérica para el Mundial del próximo año con 28 puntos después de 10 partidos.

Neymar anotó su gol número 12 en la clasificación para la Copa del Mundo cuando Brasil venció a Perú el mes pasado, lo que llevó su cuenta con su país a 69, ocho por detrás del récord de Pelé.

Participó en el empate 0-0 del domingo contra Colombia, un resultado que aún deja a Brasil con seis puntos de ventaja en la cima de su grupo de clasificación por delante de Argentina.

Habiendo ganado la Copa del Mundo en cinco ocasiones anteriores –la última vez en 2002– la Seleção ha sufrido una decepción en las últimas ediciones.

En el torneo de 2014, en el que Neymar se perdió las últimas etapas por lesión, Brasil perdió 7-1 ante Alemania en las semifinales, y en 2018, el equipo salió de la competición en cuartos de final tras una derrota por 2-1 ante Bélgica.

Aleks Klosok de CNN contribuyó a este informe

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.