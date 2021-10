Chanclas, chancletas, sandalias: ¿cómo se le dice a este calzado en los países latinos?

CNN - Spanish

(CNN Español) — América Latina es diversa en múltiples aspectos. Podemos encontrar todo tipo de climas, paisajes, comidas, costumbres.

Y, aunque muchos países de la región tenemos en común el idioma español, también en eso somos diversos. No solo tenemos acentos diferentes, sino que hasta las mismas palabras cambian de significado dependiendo el país donde se diga.

Pongamos un ejemplo. Si estás leyendo esto, seguramente conoces el siguiente calzado:

✔️ Queremos saber: ¿cómo llaman en tu país al calzado que aparece en la imagen? ¡Déjanos tu comentario! pic.twitter.com/y7jWPPXWrZ — CNN en Español (@CNNEE) October 12, 2021

Todos sabemos lo que es, ¿cierto? Hemos vestido con ellas para un día tranquilo en casa, para salir a comprar a la calle, como atuendo para un domingo cualquiera y para unas vacaciones en la playa.

Seamos sinceros: aunque algunos consideran un horror usarlas con medias, muchas personas de la región las usan de esa manera por comodidad, por ser friolento de los pies o simplemente por gusto.

Nos llegaron muchas respuestas de toda Latinoamérica sobre el nombre de este calzado. Incluso hubo respuestas de España y de Japón. Y no solo llegaron mensajes por Twitter, sino además por Facebook e Instagram.

La variedad de palabras es amplia y algunos de los nombres se dicen únicamente en ciertas partes del país. (Así es: incluso dentro de cada uno de los países el significado cambia).

Si siempre has tenido la duda sobre cómo se dice en otros lugares, quédate porque nuestros usuarios tienen muchas respuestas:

¿Cómo se llama en tu país?

Colombia

Chanclas Abarcas Arrastraderas Sandalias

En Colombia, chancla, sandalia, tres puntá, abarcas, zapato destapado, etc las de la foto son las abarcas, tradición costeña! 😊 pic.twitter.com/bbOrakS79s — Ana C (@crendona) October 12, 2021

Venezuela

Cholas Chancletas Hawaianas Cotizas Sandalias Cocuizas

En Venezuela se le conocen por diferentes nombres den el estado o región. Algunos nombres son: chancletas, cholas, sandalias, cotizas, cocuizas, desconozco cualquier otro que de seguro existe — Eleazar Ramos (@ramos_eleazar) October 12, 2021

México

Chanclas Sandalias Huaraches

Sandalias o chanclas, pero de pata de gallo porque tienen el cruce en el dedo gordito del pie..!! Eso acá en México 🇲🇽..!! pic.twitter.com/0LTowpFmek — 🄰🄺🄸🄴🄻🅄🅉🄴🄼🄾🄶 ॐ (@aKieLuZeMog) October 12, 2021

Perú

Chancletas Sayonaras Sandalias Ojotas Chanclas Slaps

En Perú muchos les decimos “Sayonaras” no hay una razón evidente, pero se cree que los fabricantes le dieron el nombre al imitar el zori japones, también les decimos “chanclas” o “chancletas”. — Mariel 💪❤️🌞🌞 (@MarielDeLaCCC) October 12, 2021

Costa Rica

Chancletas Chanclas Sandalias Chinelas

En Costa Rica, chancletas, chanclas o sandalias. Más usada la primera. — Jason Rivera Ugarte (@JasonUgarte) October 12, 2021

Chile

Chalas Chancletas Hawaianas Condoritos Chalupas

En Chile tienen varios nombres: chalas, chancletas, sandalias, hawaianas, chalailas, tal vez me falte alguno. — Rodrigo Muйoz (@r_a_m_i4) October 12, 2021

Ecuador

Zapatillas Sandalias Chanclas Chancletas

En mi país Ecuador es conocido como zapatillas o sandalias — ceferino arce (@ArceSeferino) October 12, 2021

Guatemala

Chancletas Caites Yinas

En Guatemala Chancletas y Caites dependiendo mucho de la forma y tipo. Hay una marca que se llama suave chapina que literalmente la tiene cada poblador de Guatemala en algun momento de su vida 😂😂😂😂 — Mario (@MarioRu46178124) October 12, 2021

Paraguay

Zapatillas

En Paraguay 🇵🇾 Zapatillas. Hay una diferencia con las Sandalias, éstas son las que llevan sujetadores por detrás del tobillo y sobre el empeine. Al igual que para las mujeres, las Sandalias pueden tener tacos de diferentes alturas. — Romilio E. Sánchez G (@Romisan_SEN) October 12, 2021

El Salvador

Sandalias Chancletas Yinas Chanclas

En El Salvador: yinas o chancletas — Javier Najarro  (@prensasv) October 12, 2021

Bolivia

Chinelas Sandalias Hawaianas

En #bolivia, las zapatillas de dedo, son llamadas #chinelas, y las más sofisticadas, son llamadas sandalias, y mayormente son usadas, sin medias, y en regiones calurosas; #conocemásdebolivia. — Jonas Enoch (@JonasEnoch) October 12, 2021

Argentina

Ojotas Zapatillas Chancletas Sandalias

Ojota en Argentina y sin medias, definitivamente — Mariana_O (@Mariana_8991) October 12, 2021

Brasil

Chinelo Sandalia Havaiana

Brasil: sandália, chinela, chinelo, havaianas… — Sol Terra-Livre (@livre_terra) October 12, 2021

Panamá

Chancletas Sandalias

En Panamá 🇵🇦 “Sandalias” para see más exacto por el modelo que se ve. Sin embargo también puede ser “Chancletas” — Adrian Sánchez (@AdrianS41892537) October 12, 2021

Honduras

Chancletas Chanclas Caite

En Honduras, se les llama chancletas o chanclas al referirse a ambas, pero si se refiere a una en particular, se le llama chancla. Existe una versión echa de cuero artesanal llamada caite e inclusive llego a fabricarse de otros materiales, ejemplo: pedazos de llantas de automovil — Oscar Mejía 🏈 (@Osmejia1) October 12, 2021

Cuba

Chancletas

Las chancletas en 🇨🇺 — minerito⚒️ (@mineritoCU) October 12, 2021

Uruguay

Chancletas Chinelas Zapatillas

En Uruguay, chancleta, chinela o zapatillas… depende de la costumbre calculo 🤷‍♂️ pic.twitter.com/9nqUDOjYCv — alejandro sosa (@AsYankeeman77) October 12, 2021

Puerto Rico

Chanclas Sandalias

Sandalias o chanclas en Puerto Rico. — Brenda L. Mari Hernández (@BrendaLMariHer1) October 12, 2021

República Dominicana

Chancletas Sandalias Calisos

En República Dominicana 🇩🇴 les decimos “ caliso “ oh chancleta 🩴 ‘ y a 👟 esto le decimos “ Tenis “ en otro pais le dicen zapatillas ! — Jose Alberto (@jalbertobaez) October 12, 2021

Nicaragua

Chinelas

En Nicaragua chinelas o chinelas de gancho. — Francisco X Chamorro (@xchamorrog) October 12, 2021

Si conoces algunas otras formas, síguenos en nuestras redes sociales y deja un comentario.

Ahora, ¿te has preguntado cómo se le dice a la siguiente prenda en América Latina? Participa en Instagram y comenta cómo se le llama en tu país.

View this post on Instagram A post shared by CNN en Español (@cnnee)

