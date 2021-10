Muere Colin Powell, líder militar y primer secretario de Estado negro de EE. UU.

CNNEE

(CNN) — Colin Powell, el primer secretario de Estado negro de Estados Unidos y cuyo liderazgo en varias administraciones republicanas ayudó a dar forma a la política exterior estadounidense en los últimos años del siglo XX y los primeros años del XXI, murió a causa de las complicaciones del covid-19, dijo su familia en Facebook. Tenía 84 años.

“El general Colin L. Powell, exsecretario de Estado de Estados Unidos y presidente del Estado Mayor Conjunto, falleció esta mañana debido a complicaciones de covid 19”, escribió la familia Powell en Facebook.

“Hemos perdido a un esposo, padre, abuelo y un gran estadounidense extraordinario y amoroso”, dijeron, y señalaron que estaba completamente vacunado.

Powell fue un soldado profesional distinguido y pionero cuya carrera lo llevó del deber de combate en Vietnam a convertirse en el primer asesor de Seguridad Nacional negro durante el final de la presidencia de Ronald Reagan y el primer y más joven presidente negro del Estado Mayor Conjunto bajo el presidente George H.W. Bush.

Su popularidad nacional se disparó a raíz de la victoria de la coalición liderada por Estados Unidos durante la Guerra del Golfo, y durante un tiempo, a mediados de los años 90, fue considerado uno de los principales contendientes para convertirse en el primer presidente negro de Estados Unidos.

Pero su reputación quedaría manchada para siempre cuando, como primer secretario de Estado de George W. Bush, presentó información deficiente ante las Naciones Unidas para abogar por la guerra de Iraq, que más tarde llamaría una “mancha” en su historial.

Aunque nunca presentó una candidatura a la Casa Blanca, cuando Powell juró como secretario de Estado de Bush en 2001, se convirtió en el funcionario público negro de mayor rango hasta la fecha en el país, ocupando el cuarto lugar en la línea de sucesión presidencial.

“Creo que muestra al mundo lo que es posible en este país”, dijo Powell sobre su candidatura histórica durante su audiencia de confirmación en el Senado. “Le muestra al mundo que siga nuestro modelo, y luego, si crees en los valores que defienden, puedes ver cosas tan milagrosas como yo sentado ante ustedes para recibir tu aprobación”.

Más adelante en su vida pública, se desilusionaría con el giro hacia la derecha del Partido Republicano y usaría su capital político para ayudar a elegir a los demócratas a la Casa Blanca, sobre todo a Barack Obama, el primer presidente negro a quien Powell apoyó en las últimas semanas de la campaña de 2008.

El anuncio fue visto como un impulso significativo para la candidatura de Obama debido al atractivo popular generalizado y la estatura de Powell como uno de los estadounidenses negros más prominentes y exitosos en la vida pública.

A Powell le sobreviven su esposa, Alma Vivian (Johnson) Powell, con quien se casó en 1962, así como sus tres hijos.

Las reacciones a la muerte de Colin Powell:Es una noticia increíblemente triste

Soldado profesional

Colin Luther Powell nació el 5 de abril de 1937 en Harlem, Nueva York, de inmigrantes jamaicanos. Después de crecer en el sur del Bronx, Powell asistió a la escuela en el City College de Nueva York, donde participó en el ROTC, lideró el equipo de ejercicios de precisión y alcanzó el rango superior ofrecido por el cuerpo, coronel cadete.

“Me gustó la estructura y la disciplina de los militares”, dijo Powell, según un perfil de CNN sobre él a principios de la década de 2000. “Me sentí algo distintivo vistiendo un uniforme. No me había distinguido en mucho más”.

Ingresó en el ejército de Estados Unidos después de graduarse en 1958, y luego estuvo dos veces en Vietnam del Sur durante la década de 1960, donde fue herido dos veces, una de ellas durante un accidente de helicóptero en el que rescató a dos soldados. Permaneció en el ejército después de regresar a casa, asistir al National War College y ascender en el liderazgo. Fue ascendido a general de brigada en 1979, designado como asesor de Seguridad Nacional de Reagan en 1987 y fue designado por Bush padre en 1989 para encabezar el Estado Mayor Conjunto.

El mandato de Powell en la administración del anciano Bush estuvo marcado por su participación en algunas de las acciones militares estadounidenses más notables de finales del siglo XX, incluida la operación de Panamá en 1989, la Guerra del Golfo de 1991 y la intervención humanitaria de Estados Unidos en Somalia, aunque se retiró del Días del ejército antes de la desastrosa Batalla de Mogadiscio.

Aunque Powell se mostró inicialmente reacio a enviar tropas estadounidenses cuando Iraq invadió Kuwait en 1990, se convirtió en uno de los portavoces más confiables de la administración cuando finalmente llegó el asalto al ejército de Saddam Hussein.

“Primero lo cortaremos. Luego lo mataremos”, dijo Powell en una conferencia de prensa en ese momento, refiriéndose al ejército iraquí.

Después del asalto, Powell se convirtió en una especie de héroe nacional, disfrutando de un índice de favorabilidad del 71% en los primeros años después de la guerra. Sus esfuerzos durante la guerra también le valieron dos importantes premios: una Medalla de Oro del Congreso en marzo de 1991 “en reconocimiento a su desempeño ejemplar en la planificación y coordinación” de la respuesta estadounidense a la invasión de Iraq y una Medalla Presidencial de la Libertad.

Cuando Bush mayor entregó el premio a Powell en una ceremonia en la Casa Blanca en 1991, dijo que la “profunda compasión del general por cada uno de los miles de hombres y mujeres bajo su mando siempre será recordada”.

Durante el tiempo de Powell en el ejército, que duró hasta 1993, también recibió una serie de otros premios notables, incluida la Estrella de Bronce y dos Corazones Púrpura. Recibió su cuarta estrella en 1989, convirtiéndose en el segundo hombre negro en ascender a ese rango.

Además de los premios militares, Powell también recibió la Medalla de Ciudadanos del Presidente, la Medalla por Servicio Distinguido del Secretario de Estado y la Medalla por Servicio Distinguido del Secretario de Energía, así como una segunda Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada con distinción, del presidente Bill Clinton.

Diplomático líder en tiempos turbulentos

Powell, de perfil nacional prominente, fue presentado como un candidato presidencial potencial en las elecciones de 1996. Pero en una decisión muy esperada, se negó a participar en la carrera, citando una falta de “pasión” por la política electoral.

“Una vida así requiere un llamado que aún no he escuchado”, dijo a los periodistas en 1995. “Y si yo pretendiera lo contrario, no sería honesto conmigo mismo, no sería honesto con el pueblo estadounidense”.

Powell fue nuevamente animado a postularse en las elecciones presidenciales de 2000, pero rechazó los pedidos de se lanzara. En cambio, respaldó a George W. Bush y pronunció un discurso en la Convención Nacional Republicana en el que argumentó que el entonces gobernador de Texas “ayudaría a salvar nuestras divisiones raciales”.

Fue la primera elección de Bush para el gabinete cuando fue anunciado como candidatura del presidente para secretario de Estado, y con su experiencia en política exterior y su amplia popularidad, fue confirmado por unanimidad por el Senado.

Compartió la renuencia de Bush a proyectar fuerza militar en todo el mundo, una visión que fue rápidamente desplazada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Como principal diplomático de Bush, se le encomendó la tarea de generar apoyo internacional para la Guerra contra el Terrorismo, incluida la Guerra de Afganistán, pero fue su participación en el impulso de la administración para la intervención en Iraq, incluso ignorando las preocupaciones de muchos de los aliados de Estados Unidos, por lo que se haría más conocido.

En febrero de 2003, Powell pronunció un discurso ante las Naciones Unidas en el que presentó pruebas que, según la comunidad de inteligencia estadounidense, demostraban que Iraq había engañado a los inspectores y escondido armas de destrucción masiva.

“No puede haber ninguna duda”, advirtió Powell, “de que Saddam Hussein tiene armas biológicas y la capacidad de producir rápidamente más, muchas más”.

Sin embargo, los inspectores no encontraron más tarde tales armas en Iraq, y dos años después del discurso de Powell en la ONU, un informe del gobierno dijo que la comunidad de inteligencia estaba “completamente equivocada” en sus evaluaciones de las capacidades de armas de destrucción masiva de Iraq antes de la invasión estadounidense.

Pero el daño ya estaba hecho, tanto para Iraq, con el que Estados Unidos fue a la guerra solo seis semanas después del discurso de Powell, como para la reputación del otrora popular estadista, a quien supuestamente le dijo el entonces vicepresidente Dick Cheney antes del discurso de la ONU: “Tienes altas calificaciones en las encuestas; puedes permitirte perder algunos puntos”.

Powell, quien dejó el Departamento de Estado a principios de 2005 después de presentar su renuncia a Bush el año anterior, luego calificó su discurso ante la ONU como una “mancha” que quedará para siempre en su historial.

“Lo lamento ahora porque la información era incorrecta, por supuesto que sí”, le dijo a Larry King de CNN en 2010. “Pero siempre seré visto como el que presentó el caso ante la comunidad internacional”.

“Influí en la opinión pública, no hay duda al respecto”, agregó, refiriéndose a lo influyente que fue su discurso en el apoyo público a la invasión.

En su libro de memorias en 2012, titulado “It worked for me”, Powell habló nuevamente del discurso y escribió que su relato del episodio en el libro probablemente sería el último que haría públicamente.

“Estoy enojado sobre todo conmigo mismo por no haber olido el problema. Mis instintos me fallaron”, escribió, refiriéndose al informe que usó que contenía evidencia errónea de supuestas armas de destrucción masiva iraquíes. “No fue de ninguna manera el primero, pero fue uno de mis fracasos más trascendentales, el que tuvo un impacto de mayor alcance”.

“El evento ganará un párrafo destacado en mi obituario”, escribió Powell.

Política cambiante

Después de dejar la administración Bush, Powell volvió a la vida privada. Se incorporó a la reconocida firma de capital riesgo Kleiner Perkins en 2005, donde trabajó como asesor estratégico hasta su muerte. Durante un tiempo, pronunció discursos en “¡Motívate!” seminarios de negocios y escribió un libro de memorias en 2012.

Aunque la gran mayoría del tiempo de Powell como funcionario público lo pasó en administraciones republicanas, los últimos años de su vida apoyó a los candidatos presidenciales demócratas y criticó duramente a los principales líderes republicanos.

En 2008, su codiciado respaldo presidencial fue a otro partido cuando anunció su apoyo a la candidatura de Obama a la Casa Blanca. En ese momento, promocionó la “capacidad de inspirar” de Obama y la “naturaleza inclusiva de su campaña”, mientras criticaba los ataques contra el senador de Illinois por parte del candidato presidencial republicano John McCain como “inapropiados”. Más tarde fue nombrado copresidente honorario de la toma de posesión de Obama y lo respaldó nuevamente en 2012.

Powell votó Hillary Clinton en 2016 y no por Donald Trump, a quien había condenado enérgicamente como una “desgracia nacional y un paria internacional”.

En una medida extraordinaria ese año, tres electores presidenciales en el estado de Washington votaron por Powell en lugar de Clinton, lo que resultó en multas estatales que luego fueron confirmadas por la Corte Suprema.

Nuevamente rechazó a Trump en 2020 durante la segunda campaña del presidente, anunciando su apoyo a Joe Biden en junio de ese año mientras criticaba la presidencia de Trump.

“Tenemos una Constitución. Y tenemos que seguir esa Constitución. Y el presidente se ha apartado de ella”, dijo a CNN, y agregó que “ciertamente no puede apoyar de ninguna manera al presidente Trump este año”. Más tarde, el general retirado pronunció un discurso en apoyo de Biden durante la Convención Nacional Demócrata.

Y después de que Trump incitó a una insurrección mortal en el Capitolio de EE.UU. a principios de enero de 2021, Powell le dijo a CNN que ya no se consideraba un republicano, y dijo que ahora simplemente estaba viendo cómo se desarrollaban los eventos en un país al que sirvió durante mucho tiempo.

“Ya no puedo llamarme un colega republicano. No soy miembro de nada en este momento”, le dijo a Fareed Zakaria de CNN en “GPS”. “Solo soy un ciudadano que ha votado a los republicanos y a los demócratas a lo largo de toda mi carrera. Y en este momento, solo estoy observando a mi país y no me preocupan los partidos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.