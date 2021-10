Se anuncian los ganadores del premio medioambiental Earthshot del príncipe William

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Los ganadores inaugurales del premio Earthshot del príncipe William incluyen al país de Costa Rica, una organización india que crea combustible a partir de desechos agrícolas y un grupo de cultivo de corales en las Bahamas.

El galardón, un premio similar al Nobel fundado por el duque de Cambridge y el renombrado naturalista británico David Attenborough, tiene como objetivo inspirar soluciones innovadoras a los desafíos ambientales más urgentes que enfrenta actualmente el planeta.

Cada uno de los cinco ganadores se lleva £ 1 millón, el equivalente a más de US$ 1,3 millones, y la promesa de “soporte técnico y profesional” para ampliar sus innovaciones.

Costa Rica ganó por su plan para pagar a los ciudadanos locales para proteger y restaurar las selvas tropicales y los ecosistemas locales, un sistema que el comité del premio acredita por haber revertido décadas de deforestación.

La innovación de la organización india Takachar fue una tecnología que se adhiere a los tractores y reduce las emisiones de humo hasta en un 98% mientras convierte los residuos en nuevos productos.

Coral Vita en las Bahamas ganó por su método de acelerar el recrecimiento del coral al cultivarlo primero en tierra y luego replantarlo en arrecifes submarinos agotados.

Toda la ciudad de Milán fue reconocida por el enfoque de “Food Hubs” para reducir el desperdicio de alimentos y distribuir a los necesitados alimentos que de otro modo serían desperdiciados por restaurantes y supermercados.

Y un grupo tailandés, alemán e italiano ganó por su AEM Electrolyser, una tecnología que convierte la electricidad renovable en hidrógeno libre de emisiones.

“El momento más trascendental de la historia de la humanidad”

Los ganadores fueron anunciados el domingo en una brillante ceremonia de premios en el Alexandra Palace de Londres, en lo que el Palacio de Kensington llamó “el evento más sostenible de su tipo”.

“Estamos vivos en el momento más trascendental de la historia de la humanidad: las acciones que elijamos o decidamos no realizar en los próximos 10 años determinarán el destino del planeta para los próximos mil”, afirmó William en un cortometraje grabado en el London Eye para la ceremonia de premiación. “Una década no parece larga, pero la humanidad tiene un historial sobresaliente de ser capaz de resolver lo irresoluble”.

William continuó diciendo que “muchas de las respuestas ya están disponibles … pero necesitamos que todos, de todas las partes de la sociedad, aumenten su ambición y se unan para reparar nuestro planeta”.

“El futuro es nuestro para determinar. Y si nos lo proponemos, nada es imposible”, agregó.

El príncipe William grabó un cortometraje para la ceremonia de entrega del premio Earthshot.

Heredero del trono británico y ecologista de toda la vida, el príncipe Carlos dijo que estaba “orgulloso” de su hijo, en un comunicado del Palacio de Kensington.

“Estoy muy orgulloso de mi hijo, William, por su creciente compromiso con el medio ambiente y la audaz ambición del premio Earthshot. Como mundo, debemos unirnos para inspirar, reimaginar y construir el futuro sostenible que necesitamos desesperadamente” dijo Charles.

“Durante la próxima década, con las generaciones futuras en mente, el premio Earthshot y sus inspiradores nominados nos ayudarán a encontrar soluciones innovadoras”, agregó el príncipe de Gales. “Juntos, con todos los que se unen a nosotros, tenemos una oportunidad real de ofrecer un futuro más brillante para la humanidad al mismo tiempo que restauramos la armonía entre la naturaleza, las personas y el planeta”.

Attenborough habló en la ceremonia sobre la importancia del premio y su optimismo en la capacidad de la humanidad para abordar los problemas ambientales más urgentes de nuestro tiempo. Elogió a los 15 finalistas de Earthshot por dar esperanza al mundo.

“El mundo natural del que dependemos por completo disminuye a un ritmo más rápido que en cualquier otro momento desde el fin de los dinosaurios. Sabemos hacia dónde se dirige esta historia y ahora debemos escribir un final diferente. Esto es lo que creó The Earthshot Prize. Los 15 finalistas del premio Earthshot de esta noche crean optimismo al encontrar soluciones innovadoras y brillantes a los desafíos del mundo, y nos dan esperanza, que, según nos dicen, es eterna”.

A principios de esta semana, el príncipe William criticó la carrera espacial multimillonaria, argumentando que las mentes más grandes del mundo deberían estar más enfocadas en tratar de reparar el planeta en lugar de viajar al espacio.

No fue la única reprimenda reciente de la realeza por la inacción de la crisis climática global, ya que el jueves se escuchó a la monarca, la reina Isabel II, diciendo que encuentra que “es muy irritante cuando hablan, pero no lo hacen” mientras se discutía la próxima conferencia climática COP26 en Glasgow.

Lauren Said-Moorhouse de CNN contribuyó a este informe.

