Biden promete apoderarse de los yates de los oligarcas rusos. ¿Dónde están ahora?

(CNN) — Los barcos tienen la longitud de un campo de fútbol o más, vienen equipados con helipuertos y piscinas, y han aparecido en puertos de todo el mundo, elevándose como gigantes sobre los notes pesqueros y lanchas motoras cercanas.

Los yates propiedad de los oligarcas rusos, que han comprado algunos de los “superyates” más grandes y extravagantes del planeta, son símbolos brillantes de cómo la élite rusa se ha beneficiado bajo el gobierno del presidente Vladimir Putin.

Ahora, mientras las fuerzas rusas intensifican su mortífera campaña militar en Ucrania, los yates se están convirtiendo en objetivos clave de los aliados de EE.UU. y Europa, que prometen apoderarse de las propiedades de los facilitadores de Putin.

Las disputas ya están estallando: las autoridades francesas confiscaron un yate el miércoles por la noche que, según dijeron, estaba relacionado con Igor Sechin, un ejecutivo petrolero ruso sancionado y socio cercano de Putin, mientras se preparaba para huir de un puerto. Pero la empresa que administra el barco negó que Sechin fuera el propietario. Y la Casa Blanca dijo que los funcionarios alemanes habían incautado el yate de otro oligarca en Hamburgo, mientras que las autoridades locales negaron que se hubieran confiscado barcos.

La incautación francesa muestra que confiscar los yates de los oligarcas requerirá un esfuerzo global concertado, y es probable que signifique batallas legales prolongadas en todo el mundo, dijeron expertos.

Una revisión de CNN de los datos de ubicación marítima del sitio web MarineTraffic encontró que más de una docena de yates que, según se informa, son propiedad de oligarcas rusos están repartidos por todo el mundo, desde las aguas cristalinas de Antigua hasta los puertos de Barcelona y Hamburgo y los atolones en Maldivas y Seychelles.

En varios casos, los yates de los multimillonarios han estado en movimiento en los días transcurridos desde que comenzó la ofensiva rusa.

Mientras tanto, las autoridades de todo el mundo también están aplicando sanciones a un grupo de embarcaciones mucho menos llamativo pero aún importante: los petroleros y los portacontenedores que, según el Departamento del Tesoro de EE.UU., pertenecen a la subsidiaria de un banco con estrechos vínculos con la industria de defensa de Rusia. Las autoridades francesas interceptaron uno de los cargueros el pasado fin de semana y un puerto de Malasia se negó a permitir que atracara otro.

Las sanciones y las incautaciones de activos “hacen que sea más difícil para el Kremlin persuadir a personas capaces de involucrarse en sus actividades y, por lo tanto, debilitan el control del Kremlin sobre las élites”, dijo William Courtney, ex embajador de EE.UU. y actual director ejecutivo del Foro de Líderes Empresariales RAND, cuyos miembros incluyen líderes rusos y occidentales.

El presidente Joe Biden advirtió a la élite rusa en su discurso sobre el estado de la Unión el martes por la noche.

“A los oligarcas rusos y los líderes corruptos que obtuvieron miles de millones de dólares de este régimen violento: no más”, declaró Biden. “Nos unimos a los aliados europeos para encontrar y apoderarnos de sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Venimos por sus ganancias mal engendradas”.

El Departamento de Justicia de EE.UU. lanzó un nuevo grupo de trabajo, denominado KleptoCapture, para ayudar a poner en práctica las palabras de Biden. El esfuerzo incluye a fiscales, agentes federales y expertos en lavado de dinero, aplicación de impuestos e investigaciones de seguridad nacional del FBI, el IRS, el Servicio de Marshals de EE.UU. y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado el miércoles.

“No dejaremos piedra sin remover en nuestros esfuerzos por investigar, arrestar y enjuiciar a aquellos cuyos actos criminales permiten al gobierno ruso continuar con esta guerra injusta”, dijo Garland.

Yates vinculados a Rusia atracados en todo el mundo

La propiedad de los yates es extremadamente difícil de confirmar, ya que los barcos a menudo están registrados a nombre de compañías administradoras o corporaciones ficticias en un aparente esfuerzo por disfrazar la propiedad, dicen los expertos.

El yate Amore Vero en un astillero en La Ciotat, en el sur de Francia, el 3 de marzo de 2022.

Pero más de una docena de los multimillonarios incluidos en una lista de “oligarcas” rusos que el Departamento del Tesoro publicó en 2018 han sido vinculados a yates en informes de los medios en los últimos años, según una revisión de CNN.

La mayoría de los oligarcas que supuestamente poseen yates aún no se enfrentan a sanciones estadounidenses. Sin embargo, algunos han sido sancionados por la Unión Europea o el Reino Unido, y también podrían agregarse a las listas de sanciones de EE.UU.

Amber Vitale, exfuncionaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que hace cumplir las sanciones, dijo que las sanciones estadounidenses generalmente solo impiden que los estadounidenses y las empresas estadounidenses interactúen con las personas sancionadas. Eso significa que los yates de los oligarcas podrían estar a salvo de ser confiscados si permanecen en aguas internacionales o en países que no han emitido sus propias sanciones.

“Sin embargo, sería muy difícil operar por mucho tiempo si muchas naciones aliadas imponen prohibiciones similares”, dijo Vitale en un correo electrónico. “Los buques necesitan puertos, combustible, operadores/capitanes, reparaciones y suministros. Sin acceso a estas cosas, podrían quedar atrapados flotando en el mar esperando un rescate o una resolución”.

Las incautaciones ya comenzaron, con funcionarios franceses tomando el Amore Vero, el yate que dijeron es propiedad de Sechin, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia. El yate llegó al puerto francés de La Ciotat el 3 de enero para ser reparado, pero estaba “haciendo arreglos para navegar con urgencia, sin haber completado los trabajos previstos” cuando fue incautado el miércoles, dijo el ministerio. Sechin, el CEO de la compañía petrolera rusa Rosneft, fue sancionado por la UE a principios de esta semana, y la propia Rosneft fue sancionada por EE.UU. en 2014.

Pero una empresa de gestión de yates asociada con el barco negó que Sechin fuera propietario. “Puedo decir absolutamente que Igor Sechin no es el propietario”, dijo a CNN un portavoz de Imperial Yachts, que administra el Amore Vero. “El propietario legítimo está apelando la decisión de incautar la embarcación”.

Los expertos legales le dijeron a CNN que es probable que los oligarcas transfieran activos como yates a amigos o familiares que no están sancionados para tratar de evitar que sean confiscados. Catherine Belton, autora de un libro sobre Putin, dijo que esperaba que los oligarcas estuvieran “desarrollando ingeniería febrilmente en acuerdos donde se podrían desencadenar cambios de propiedad”.

“Va a ser un juego del gato y el ratón”, dijo.

El ministerio francés dijo que el Amore Vero, que tiene un gimnasio y un salón de belleza a bordo y ganó un premio por el diseño de yates, es propiedad de una empresa cuyo “principal accionista” es Sechin. Sechin se desempeñó como viceprimer ministro de Rusia en el gabinete de Putin antes de convertirse en director ejecutivo de Rosneft, una de las empresas más grandes del país, en 2012.

La incautación también puede asustar a otros oligarcas rusos para que saquen sus barcos de los puertos de la UE. El Dilbar, uno de los yates más grandes del mundo, supuestamente propiedad del multimillonario ruso Alisher Usmanov, llegó a Hamburgo, Alemania, a finales de octubre, según datos de MarineTraffic. Hubo confusión sobre el estado del barco el jueves: Usmanov fue sancionado por la UE a principios de esta semana y Forbes informó que las autoridades alemanas habían incautado el barco de 156 metros, que puede transportar hasta 96 tripulantes y 24 invitados. El Departamento del Tesoro de EE.UU. también sancionó a Usmanov el jueves, llamando específicamente al Dilbar como evidencia de su “estilo de vida lujoso”.

Pero un portavoz de la autoridad económica de Hamburgo le dijo a CNN el jueves que “las autoridades o la aduana no han incautado ningún yate en el puerto de Hamburgo en este momento”. Los funcionarios de aduanas alemanes no respondieron a las solicitudes de comentarios de CNN, y la empresa de construcción naval que, según los informes, había estado reparando el yate se negó a comentar.

El Luna, un yate supuestamente propiedad de Farkhad Akhmedov, un multimillonario azerbaiyano que anteriormente dirigió una compañía rusa de gas natural, también estaba en Hamburgo según los últimos datos de MarineTraffic de principios de esta semana. Akhmedov, que no ha sido sancionado, se quedó con el Luna de nueve pisos y 115 metros después de un amargo divorcio que fue el caso de divorcio más grande escuchado en la historia legal de Gran Bretaña. El yate cuenta con tecnología de detección de misiles y ventanas a prueba de balas.

Varios yates supuestamente propiedad de oligarcas rusos han atracado en un puerto de Barcelona, incluido el Solaris, que ha sido vinculado a Roman Abramovich, el multimillonario que anunció el miércoles que vendería el Chelsea Football Club y donaría las ganancias a una fundación para los afectados por la invasión de Ucrania. Abramovich no ha sido sancionado.

El Galactica Super Nova, supuestamente propiedad del ejecutivo de la compañía petrolera rusa Vagit Alekperov, partió de Barcelona el sábado y cruzó el Mediterráneo hasta Tivat, Montenegro, antes de navegar hacia el sur rumbo al mar Adriático. Si bien Alekperov no ha sido sancionado, es presidente de Lukoil, que se ha visto afectada por sanciones estadounidenses en el pasado.

Otros yates vinculados a Rusia están en el Caribe, incluido el Eclipse, otro barco propiedad de Abramovich, que se encuentra entre los más grandes del mundo e incluye una piscina que se puede transformar en una pista de baile. Y el Anna, supuestamente propiedad del oligarca Dmitry Rybolovlev, quien una vez compró una mansión en Florida al expresidente Donald Trump. Rybolovlev no ha sido sancionado.

El exembajador Courtney dijo que esperaba que los oligarcas rusos sacaran la mayoría de sus activos de EE.UU. después de que dos multimillonarios fueran sancionados en 2018, y predijo que tratarían de sacar sus yates de los países de Europa occidental para evitar que fueran confiscados.

“Es probable que veamos una mayor redistribución geográfica de algunos de esos activos”, dijo Courtney, a países “que se consideran menos propensos a sancionar”, posiblemente en el Medio Oriente.

Una foto de archivo fechada el 10 de septiembre de 2018 muestra el yate Dilbar.

Varios yates conectados con los oligarcas rusos han llegado en las últimas semanas a las Maldivas, una nación del archipiélago del Océano Índico. Incluyen el Clio, supuestamente propiedad del oligarca Oleg Deripaska, que salió de Sri Lanka a principios de febrero y ha estado navegando entre varios atolones de Maldivas desde entonces, según MarineTraffic. Deripaska fue sancionado por EE.UU. en 2018.

Ninguno de los oligarcas mencionados en esta historia respondió a las solicitudes de comentarios de CNN enviadas a sus voceros, empresas o abogados.

Quizás el ejemplo más claro de un yate con supuestos vínculos con la élite rusa que huye de Occidente es un barco de bandera rusa llamado Graceful. Los artículos de noticias especulativos en los medios alemanes han informado que el barco pertenece al propio Putin, aunque no hay evidencia concreta de que ese sea el caso.

Graceful partió de Hamburgo a principios de febrero, aproximadamente dos semanas antes de la invasión de Ucrania, y se dirigió rápidamente a Kaliningrado, Rusia, según muestran los datos de MarineTraffic. No se han registrado datos de ubicación desde que llegó a la ciudad rusa el 9 de febrero.

La semana pasada, piratas informáticos alteraron con éxito los datos de tráfico marítimo para que pareciera que el destino del yate era el “infierno” y que había encallado en la Isla de Serpiente en Ucrania. donde la respuesta profana de los soldados ucranianos a un buque de guerra ruso se volvió viral en las redes sociales.

Es probable que las sanciones desencadenen batallas legales por los yates y requieran que los funcionarios del gobierno demuestren la propiedad, dijeron los expertos.

“Una persona sancionada puede decirle al gobierno que el activo que ha congelado no es uno de mis activos”, argumentando que está registrado a nombre de un miembro de la familia o de una corporación ficticia que no ha sido sancionada específicamente, dijo Raj Bhala, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas y experto en sanciones. “El oligarca podría argumentar ante el gobierno que en realidad no tiene la autoridad legal para apoderarse de mi activo”.

Pero hay nuevos peligros para los yates de los oligarcas más allá de los procedimientos legales: un maquinista ucraniano fue arrestado en la isla española de Mallorca por intentar hundir un yate propiedad de un ejecutivo de una empresa de exportación militar rusa, informaron medios locales.

“No me arrepiento de nada de lo que he hecho y lo volvería a hacer”, declaró este domingo el ingeniero en el juzgado, según el Mallorca Daily Bulletin. “Estaban atacando a inocentes”.

Buques de transporte sancionados incautados, bloqueados en los puertos

Aunque Biden y otros funcionarios han centrado sus comentarios públicos en los yates de los oligarcas, EE.UU. también persigue otros buques de transporte con vínculos con Rusia.

La semana pasada, la administración de Biden anunció sanciones contra cinco buques petroleros, de carga y portacontenedores que, según el Departamento del Tesoro, son propiedad de una subsidiaria de Promsvyazbank, un banco ruso que ha donado miles de millones de dólares para apoyar a las empresas de defensa rusas. Las sanciones impiden que cualquier estadounidense haga negocios con Promsvyazbank.

Las autoridades francesas incautaron uno de los cargueros, el Baltic Leader, el sábado cuando se dirigía de Francia a San Petersburgo, Rusia, “como parte de una operación realizada en cooperación con las autoridades estadounidenses”, según el Ministerio de Finanzas de Francia. El barco ahora está anclado en un puerto en el norte de Francia, según muestran los datos de MarineTraffic.

Un operador portuario en Malasia rechazó la solicitud de uno de los otros barcos, un petrolero llamado Linda, de atracar allí el 5 de marzo “para no violar ninguna sanción”, dijo a CNN el Ministerio de Transporte de Malasia. La decisión fue reportada primero por Reuters.

Promsvyazbank no respondió a la solicitud de comentarios de CNN, pero negó públicamente que su subsidiaria fuera propietaria de Linda y dijo que ya no es propietaria de Baltic Leader. Dos de los otros barcos sancionados por EE.UU. ahora están en proceso de retirar sus contratos de arrendamiento de la subsidiaria de Promsvyazbank, según un comunicado de la empresa rusa FESCO Transportation Group.

Algunos de los barcos han sido acusados en los últimos años de violar sanciones estadounidenses anteriores al transportar petróleo iraní. Una compañía petrolera turca acordó prestar servicio a otro de los barcos, un petrolero llamado Pegas, en una de sus terminales a principios de este año, pero después de recibir un informe de que el barco podría haber transportado carga iraní, la transacción fue cancelada, según un portavoz de la empresa, Opet.

Majlie de Puy Kamp y Nadine Schmidt de CNN contribuyeron a este informe.

