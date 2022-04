¿Se puede evitar que Elon Musk tome el control de Twitter?

Alejandra Ramos

Nueva York (CNN Business) — Diez días después de que Elon Musk revelara que se convertiría en el mayor accionista de Twitter, el hombre más rico del mundo hizo una oferta para comprar la compañía por completo.

El jueves, Musk ofreció adquirir todas las acciones de Twitter que no posee por una valoración de US$ 41.400 millones, según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Ahora, la pelota está en el tejado de Twitter. La junta directiva de Twitter, en la que Musk rechazó un asiento el fin de semana pasado, tendrá que considerar si sentarse a la mesa para discutir un acuerdo con Musk —un empresario exitoso pero a veces errático que recientemente sugirió que Twitter podría estar muriendo y que debería considerar deshacerse de la “w” de su nombre— o buscar otras vías, incluida la posible búsqueda de compradores alternativos.

Elon Musk ofrece comprar Twitter

“La junta tiene tres opciones: una, pueden hacerlo solos y decir: ‘Piérdete, estamos bien'”, dijo Donna Hitscherich, profesora sénior de la Escuela de Negocios de Columbia. “Dos, pueden comprometerse con Musk, ya sea a este precio o a otro precio. Tres, pueden encontrar a alguien que les guste más”.

Sin embargo, con las tres opciones, Twitter y sus empleados parecen sufrir una cierta cantidad de inquietudes en los próximos días y semanas.

Se dice que la junta de Twitter convocó una reunión a las 10 a.m. ET del jueves para discutir la oferta, según un reporte de CNBC. La compañía también llevará a cabo una reunión general con el personal para discutir la oferta pública de adquisición de Musk, dijo una fuente de Twitter a CNN Business. Un mensaje interno del CEO de Twitter, Parag Agarwal, al personal decía: “Es importante que todos nos unamos hoy como #OneTeam. Únete a las 2:05 p.m. (hora del Pacífico) para una reunión general. Discutiremos las noticias de hoy y lo que sigue”.

Twitter se negó a comentar sobre el momento de la reunión de la junta y los informes de una reunión general.

El plan de Musk para Twitter explicado en números 5:56

En su carta enviada a la empresa anunciando su oferta, Musk dijo que cree que “Twitter debe transformarse en una empresa privada”. Y agregó: “Twitter tiene un potencial extraordinario. Lo desbloquearé”.

Musk reconoció el camino incierto por delante. “No estoy seguro de poder adquirirla”, dijo en una entrevista con TED el jueves por la tarde.

Es posible que la junta, que tiene el deber fiduciario de recomendar lo que es mejor para sus accionistas, determine que la oferta de Musk es buena y vale la pena aceptarla. La oferta de Musk de US$ 54,20 por acción es una prima del 18% sobre el precio de cierre del miércoles y es un 38% más que el precio de cierre del 1 de abril, el último día de negociación antes de que Musk revelara su participación de más del 9% en Twitter.

“La oferta parece muy atractiva, tiene un buen precio y la junta, con todos sus deberes fiduciarios, tendrá que analizarla detenidamente para ver si es un precio justo y, por supuesto, si la adquisición tiene sentido para todos en el largo plazo”, dijo Mike Useem, profesor de gestión en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Agregó que la junta también puede considerar lo que podría significar una adquisición por parte del CEO de Tesla y SpaceX para los empleados y usuarios de la plataforma, algunos de los cuales han expresado su preocupación por la influencia de Musk. Pero el efecto sobre los accionistas probablemente será la máxima prioridad de la junta.

ANÁLISIS | Elon Musk es un comodín que podría hacerle la vida difícil al nuevo CEO de Twitter

Aún así, es poco probable que la junta simplemente diga: “Sí, muchas gracias y acepte la oferta”, dijo Kenneth Henderson, socio del bufete de abogados Bryan Cave Leighton Paisner. Como parte de su proceso para considerar el acuerdo, la junta probablemente analizará y discutirá con abogados y banqueros cómo se compara la oferta de Musk con el valor potencial a largo plazo de la empresa si continúa en su camino actual como empresa pública con su estrategia existente.

“Desde nuestro punto de vista, el trato no se concreta a este nivel, y la junta directiva de Twitter no verá esta oferta, o el Sr. Musk liderando un cambio en la empresa, como en el mejor interés de la empresa o los accionistas”, dijo el analista de Wedbush, Ygal Arounian, el jueves en una nota para inversionistas. Aunque es más alta que sus precios comerciales recientes, la oferta de Musk está muy por debajo de los casi US$ 72 que cotizaban las acciones de Twitter en julio pasado luego de un sólido reporte de ganancias.

Parece que no todos los accionistas de Twitter están entusiasmados con la idea de una adquisición de Musk. El multimillonario príncipe saudí Alwaleed bin Talal, que dirige la firma de inversiones Kingdom Holding Company en Arabia Saudita, otro gran accionista de Twitter, tuiteó el jueves que la oferta “no se acerca al valor intrínseco de @Twitter dadas sus perspectivas de crecimiento… yo rechazo esta oferta”.

Las acciones de Twitter fluctuaron un poco el jueves, pero se mantuvieron casi estables, alrededor de US$ 46, muy por debajo del precio de oferta de Musk, lo que sugiere algunas posibles dudas sobre el acuerdo o el escepticismo de los inversores sobre su realización. (También puede sugerir cierto escepticismo sobre qué tan serio es Musk al completar el trato, quien terminó en problemas con los reguladores en 2018 después de sugerir falsamente que había obtenido fondos para privatizar Tesla).

Si la junta no quiere jugar a la pelota con Musk, puede tener algunas otras opciones. La oferta de Musk puede abrir la puerta para que otros posibles propietarios de Twitter hagan sus propias ofertas, posiblemente a un precio más alto. Twitter ha sido un objetivo de adquisición en el pasado, pero algunos de sus compradores potenciales, sus rivales más grandes, pueden verse restringidos a la hora de hacer ofertas debido al reciente escrutinio antimonopolio.

La junta también podría implementar rápidamente lo que se llama una “píldora venenosa”, una táctica corporativa contra la adquisición que esencialmente reserva el derecho de todos los accionistas que no sean una parte hostil a comprar más acciones con un gran descuento, diluyendo efectivamente la participación de la parte hostil en la empresa. Tal maniobra probablemente se activaría si Musk, quizás buscando otras formas de reforzar su control sobre la compañía o de eludir a la junta directiva, decidiera hacer una “oferta pública de adquisición” para comprar acciones en masa directamente de los accionistas. Y aunque no necesariamente detendría a Musk en seco, podría ayudarlo a sentarse a la mesa de negociaciones para discutir un precio más alto, dijo Henderson.

Aún así, podría ser lo mejor para la junta jugar bien con Musk tanto como sea posible. Musk sugirió en su presentación que la oferta del jueves era su “mejor y última” y que si la junta no aceptaba, “necesitaría reconsiderar mi posición como accionista”. Si Musk se deshace de sus acciones, eso podría ser una mala noticia para el precio de las acciones de Twitter y para el equipo directivo de la empresa.

Musk también podría beneficiarse de un proceso amistoso. “Es mejor hacerlo de manera amigable porque… [a Musk] le gustaría poder hacer la debida diligencia y comprender el negocio”, dijo Hitscherich.

Elon Musk ofrece comprar Twitter 1:14

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.