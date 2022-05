Kate Moss testifica que Johnny Depp nunca la empujó por las escaleras durante su relación

Victoria Fernandez

(CNN) — La modelo Kate Moss subió al estrado virtualmente desde Inglaterra para testificar en el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard este miércoles como testigo del actor, y le dijo al jurado que él nunca la empujó por las escaleras.

Depp vs. Heard: ¿será Kate Moss la testigo estrella de Johnny Depp? 3:34

Moss, que testificó durante menos de tres minutos, dijo que tuvo una relación romántica con Depp de 1994 a 1998.

El equipo de Depp la llamó como testigo de refutación en respuesta al testimonio de Heard, quien dijo en el estrado que pensó en un rumor de que Depp había empujado a Moss cuando ella y su hermana Whitney Heard Henríquez tuvieron un altercado con Depp cerca de unas escaleras.

“Él golpeó a Whitney, y escuché un rumor, un rumor vago, sobre eso”, testificó Heard el 17 de mayo.

Este miércoles, Moss testificó bajo juramento que el rumor no era cierto: que la entonces pareja fue a Jamaica durante su relación y que en un momento del viaje hubo una tormenta y Moss se cayó por unas escaleras y se lesionó la espalda.

Johnny Depp y Kate Moss, una mediática relación de los 90 que ahora vuelve al foco de atención

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, dijo Moss. “Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”.

El abogado de Depp le preguntó a Moss si Depp alguna vez la había empujado por las escaleras durante el curso de su relación.

“No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, declaró Moss.

Depp vs. Heard: otra teoría sobre herida en mano del actor 2:12

Moss no fue interrogada por el equipo legal de Heard.

Depp demandó a Heard por US$ 50 millones por un artículo de opinión que ella escribió en 2018 en The Washington Post y que, según el actor, le ha difamado y le ha hecho perder supuestamente el trabajo.

Heard ha contrademandado a Depp por US$ 100 millones, alegando que las declaraciones del abogado en las que calificaba de “bulo” sus acusaciones de abuso por parte de Depp la difaman y le cuestan trabajo.

El juicio, que se realiza en Virginia, está en marcha desde mediados de abril. Se espera que este viernes se presenten los alegatos finales del caso.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.