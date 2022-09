Las reacciones del mundo del tenis ante el retiro de Roger Federer

CNN en Español

(CNN Español) — El anuncio del retiro del tenis de Roger Federer a través de una emotiva carta generó una ola de reacciones en todo el mundo. El suizo de 41 años, ganador de 20 Gran Slams, terminará su carrera profesional después de participar en la Copa Laver, que se celebrará la próxima semana en Londres. Deportistas de todo el planeta celebraron el legado de Federer al conocer el anuncio.

“Roger, por dónde empezar. Fue un privilegio ser testigos de tu camino y ver cómo te convertiste en un campeón, en todos los sentidos de la palabra”, publicó la cuenta oficial Wimbledon, uno de los torneos de tenis más importantes en los que Federer participó. “Gracias por los recuerdos y por la alegría que le has dado a tantos”, añadió.

Roger, Where do we begin? It’s been a privilege to witness your journey and see you become a champion in every sense of the word. We will so miss the sight of you gracing our courts, but all we can say for now is thank you, for the memories and joy you have given to so many. pic.twitter.com/VDWylKvW86 — Wimbledon (@Wimbledon) September 15, 2022

En la carta que compartió el jueves con sus seguidores, Federer explicó que su retiro se debía a una serie de lesiones sufridas en el último tiempo que lo obligaron a someterse a dos cirugías de rodilla en 2020, y otras dos en 2021.

Así fue la sorpresa de Federer con uno de sus seguidores 0:35

El nuevo número 1 despide a Federer

Uno de los que se hizo eco de la retirada de Federer fue el actual número 1 del mundo y flamante ganador del US Open, Carlos Alcaraz, de 19 años. Su reacción, aunque breve, resultó simbólica, al escribir el nombre de Roger junto a un corazón roto.

Roger… 💔 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 15, 2022

El español Rafael Nadal dedicó unas emotivas palabras para Federer, a quien se refirió como su “amigo y rival”. En su cuenta de Twitter afirmó que se trataba de un día triste para él y para el mundo del deporte en generl. “Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio, compartir todos estos años contigo, viviendo momentos tan increíbles tanto dentro como fuera de la cancha”.

Dear Roger,my friend and rival. I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

La extensa carrera de Federer coincidió con la de Nadal, 22 veces ganador de Grand Slams, y la de Novak Djokovic, 21 veces ganador de Grand Slams, con quienes dominó el tenis masculino durante las últimas dos décadas.

“También me gustaría agradecer a mis rivales en la cancha”, dijo Federer en la carta publicada el jueves, más temprano. “Tuve la suerte de jugar tantos partidos épicos que nunca olvidaré. Luchamos limpiamente, con pasión e intensidad, y siempre hice todo lo posible por respetar la historia del juego. Me siento extremadamente agradecido”.

“Leyenda, gracias por todo Roger”, escribió por su parte Denis Shapovalov, canadiense actual 24° del ranking ATP.

What a heartfelt message , full of love, life, hope, passion and gratitude. Which is exactly how Roger played the game we love so much. Thank you thank you thank you, for all the magic!!!Xoxoxo https://t.co/2s1Aw5SpJ5 — Martina Navratilova (@Martina) September 15, 2022

Martina Navratilova, leyenda del tenis femenino escribió un mensaje sobre la carta del retiro: “Qué mensaje tan sentido, lleno de amor, vida, esperanza, pasión y gratitud. Así es exactamente como Roger jugó el juego que tanto amamos. ¡Gracias, gracias, gracias, por toda la magia!”.

La tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza también quizo expresar su dolor por el retiro del suizo, y en su cuenta en la red social Twitter compartió una simpática fotografía junto a él.

R O G E R! ♥️ 😢#Federer#RogerFederer pic.twitter.com/zjLaWRem9Z — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) September 15, 2022

“Gracias por todos los momentos inolvidables que disfrutamos durante tu carrera. ¡Te vamos a extrañar!”, fue la reacción de los Juegos Olímpicos, a través de sus cuentas oficiales. Federer participó en cuatro ocasiones de los juegos en representación de Suiza, alzándose con varias medallas.

“Cambiaste este deporte” fue la frase que utilizó el circuito ATP para honrar a Federer ante su despedida del deporte profesional, tras una carrera en la que cuentan varios récords, como el de convertirse en el número 1 del mundo de mayor edad a los 36 años y el de permanecer en la cima de la clasificación durante un récord de 237 semanas consecutivas.

You changed the game, #RForever. @rogerfederer ❤️ pic.twitter.com/XIyDzCMTuk — ATP Tour (@atptour) September 15, 2022

La Copa Laver, que fue la elegida por Federer para cerrar su carrera profesional la semana próxima, también rindió homenaje a la estrella del tenis. “Felicidades por una carrera trascendentalmente competitiva. Gracias por ser una fuente inagotable de inspiración”, escribió la cuenta oficial del torneo.

Congratulations on a transcendent competitive career. Thank you for being a never-ending source of inspiration. pic.twitter.com/NBsutjkPGl — Laver Cup (@LaverCup) September 15, 2022

El mundo del deporte también rinde su homenaje

El legado de Federer trasciende las fronteras del tenis, y eso se ha comprobado con el anuncio de este jueves. El club de fútbol argentino, por poner solo un ejemplo, rindió su homenaje y calificó la noticia como “El fin de una era”.

En un mensaje a continuación, añadió: “Siempre serás bienvenido en el templo del fútbol mundial”, junto a una fotografía de Federer en la cancha de boca, también llamada “la bombonera”.

Siempre serás bienvenido en el templo del fútbol mundial, @rogerfederer 🏟 💙💛💙 pic.twitter.com/K8pGJFBNC0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 15, 2022

El tenista, nacido en la ciudad suiza de Basilea, ostenta una larga lista de éxitos deportivos. Ganó 103 títulos de sencillos y 8 de dobles, según la ATP, además de 20 títulos de Grand Slam. Federer también ganó seis Abiertos de Australia, un Roland Garros, seis Wimbledon, y cinco US Open.

