Llevan una muestra de Mexicali a El Centro, California

Carolina Garcia

EL CENTRO, Calif. (T3) – Desde hace 10 años, el entonces alcalde Efraín Silva, firmó junto a autoridades mexicalenses un documento donde se establecía que Mexicali y El Centro son ciudades hermanas, con el que se formaliza una colaboración y apoyo mutuo entre ambas ciudades más allá de las fronteras.

Para conmemorar esa celebración, se realizó una muestra cultural y gastronómica en el mall de El Centro, donde se ofrecieron platillos típicos de la capital del estado, como son los tacos de carne asada, tostadas y por su puesto, la tradicional comida china con su estilo “cachanilla”.

Este evento “sabores sin fronteras” fue organizado por el Consulado de México en Calexico.

“Recordarles las contribuciones, recordarle las maravillas y las riquezas de nuestra cultura de nuestras raíces de origen mexicano, se sientan orgullosos, porque como no vas a estar orgulloso con esto ” declaró Rocío Vázquez Álvarez. Cónsul de México en Calexico.

Se entregó un reconocimiento, por cerca de 50 años de servicio a la comunidad de Brawley, al maestro César Guzmán, quien ha apoyado a cerca de 16 mil personas a prepararse en su aplicación de ciudadanía.

Estos eventos marcan el inicio del mes patrio, donde se conmemora además del hermanamiento la independencia de México.