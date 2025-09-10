Refuerzan seguridad en Calexico High School tras mensaje en baño

Carolina Garcia

Calexico, California (t3).- Un mensaje en el baño de hombres de CALEXICO HIGH SCHOOL generó que autoridades del distrito escolar informaran a la policía de Calexico para que se iniciara una investigación, la corporación determinó que este mensaje de “grafiti” era una amenaza no acreditable.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, señaló además de un mensaje para no generar alarma, que se revisarán las cámaras del plantel para determinar el o los responsables, ya que es importante mencionar esto incurre en un cargo criminal.

“Anteriormente hemos recibido diferentes tipos de llamadas similares a esto y no es nada para nosotros. Nosotros estamos en constante entrenamiento para poder manejar este tipo de situaciones” dijo a Telemundo el oficial Juan Fonseca.

La policía realiza cursos y capacitaciones, tanto en su personal como en escuelas para determinar el accionar en caso de que se reporte un incidente real. Incluso, se propuso ante el distrito integrar a otro agente a la vigilancia de las escuelas, ya que actualmente es uno el asignado a los 17 planteles de la ciudad fronteriza.

