Cae lluvia en el primer día del otoño

Published 7:48 PM

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – Lluvias que superaron los 7 milimetros, se reportaron durante las primeras horas del primer día del otoño en Mexicali, de nueva cuenta se presentaron encharcamientos y suspensiones de energía eléctrica, pero de acuerdo a Protección Civil no fueron prolongados.

“Hubo presencia de tormentas eléctricas, generalizadas en todo el municipio, habló de la mancha urbana y Del Valle de Mexicali” dijo el capital René Rosado.

Se espera las lluvias se prolonguen para las próximas horas, pero se espera que no generen daños como los registrados durante el jueves pasado, cuando la lluvia superó el doble de la expectativa de meteorólogos.

La temporada de huracanes, concluye en México durante la primer semana de octubre, causante de muchas precipitaciones durante esta temporada.

