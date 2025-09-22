Elecciones generales especiales de Arizona: Lo que los votantes de Yuma deben saber antes de votar

Michelle Leal

YUMA COUNTY, Ariz. (KYMA) – Los votantes del condado de Yuma se harán oír el martes en las Elecciones Generales Especiales de Arizona.

En el condado de Yuma, los preparativos finales están en marcha mientras los votantes se preparan para emitir su voto en las elecciones del 23 de septiembre.

Dos candidatos, el republicano Daniel Butierez y la demócrata Adelita Grijalva, se postulan para ocupar el puesto que dejó vacante el difunto congresista Raúl Grijalva.

Los centros de votación abren desde las 6:00 a. m. del martes hasta las 7:00 p. m. Para obtener más información sobre dónde encontrar el centro de votación más cercano, haga clic aquí.

Michelle Leal compartirá la historia completa esta noche.