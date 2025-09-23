Aparece narco manta en Hospital General

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Sin que nadie se percatara de el o los responsables, así como se notificara a las autoridades a través de los números de emergencia , a plena luz del día, se colocó una manta en el Hospital General de Mexicali, donde se le solicita ayuda de medicamentos e insumos a un presunto líder criminal que es buscado por el gobierno de Estados Unidos.

Luis Felipe Chan, titular de la corporación municipal reconoció que incluso el se enteró a través de redes sociales de los hechos:

“Yo envié la unidad porque vi la publicación en un portal en una página. Nosotros no teníamos conocimiento de esto, el Personal administrativo, retira esta manta”

Es importante mencionar, que esta es la segunda manta que aparece en Mexicali en menos de una semana.