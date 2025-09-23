Los votantes de todo el condado de Yuma emitieron sus votos para las elecciones generales especiales de Arizona

Michelle Leal

YUMA COUNTY, Ariz. (KYMA) – Los votantes del condado de Yuma podrán hacer oír su voz este martes, ya que se celebran las Elecciones Generales Especiales.

Los centros de votación de todo el condado abrieron a las 6:00 a. m. para las Elecciones Generales Especiales en el Distrito Congresional 7.

Dos candidatos, el republicano Daniel Butierez y la demócrata Adelita Grijalva, se postulan para ocupar el escaño que dejó vacante el difunto congresista Raúl Grijalva.

Grijalva afirma que lucha por proteger Medicaid y restaurar la financiación de la educación pública, mientras que Butierez afirma que quiere mejorar la seguridad fronteriza y combatir la crisis del fentanilo.

Los centros de votación cerrarán a las 7:00 p. m., y las autoridades informaron que miles de personas ya han entregado sus votos anticipados.

Para obtener una lista completa de los lugares de votación, haga clic aquí.