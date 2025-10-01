Skip to Content
Detienen a dos policías en Mexicali por delitos de alto impacto

Published 1:48 PM

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – Con tan solo algunas horas de diferencia, dos agentes municipales fueron detenidos y están presuntamente relacionados con delitos de alto impacto como desaparición forzada y homicidio, la fiscal María Elena Andrade, confirmó que incluso uno de ellos contaba con dosis de metanfetamina:

“En posesión de algunas cantidades de metanfetamina, lo tenemos detenido, flagrancia para revisar su situación jurídica y se llevan a cabo de investigación contra este agente y el segundo que fue detenido por delitos de impacto”

Fueron 14 dosis de dicha droga la que se le localizaron, además de que su vivienda fue cateada, el agente no se presentaba a trabajar desde finales del mes pasado, incluso se ha señalado que había buscado un amparo.

Esta no es la primera vez que un agente se ve involucrado en Baja California con delitos de desaparición forzada, en este caso ambos agentes contaban con una orden de aprehensión.

