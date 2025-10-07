Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (KYMA).- Al menos 20 detenidos, menores extraviados y jovenes heridos por desmayos y ataques de ansiedad, fue el saldo del concierto del sábado donde cerca de 60 mil personas ingresaron a las Fiestas del Sol, hechos sin precedentes que generaron un caos.

Grupos de rescate como “Cruz Roja” tomaron la decisión de salir por un protocolo de seguridad:

“La gente comenzó a arrojar cervezas, creo que eran vasos con cerveza no se eran líquidos, el Personal detectó que podría salirse de control. Se resguardaron arriba de la unidad cuando Miran el tumulto de gente que empieza a balancearse hacia lado de los pasillos y ese lado del escenario optan por abandonar el lugar” señaló César Bojórquez, coordinador de Cruz Roja.

Es importante mencionar que protección civil sancionó a los organizadores, sin que al momento se conozca el monto de la sanción, sin embargo el ingreso no deberá superarse de las 10 mil personas.

Caos en Fiestas del Sol tras concierto de Víctor Mendívil