Crece preocupación por seguridad binacional en la frontera entre San Luis Río Colorado y San Luis, Arizona

Abigahil Padilla

(KYMA) – La seguridad en la frontera entre San Luis Río Colorado y San Luis, Arizona vuelve a estar en el centro de atención luego de varios incidentes registrados durante los últimos días, hechos que han generado preocupación entre residentes y personas que diariamente cruzan entre ambos países.

Uno de los acontecimientos más alarmantes ocurrió el pasado jueves en la garita internacional de Puerto Fronterizo de San Luis, específicamente en la fila de vehículos con dirección hacia México.

De acuerdo con información preliminar, una persona que presuntamente intentaba huir protagonizó un intercambio de disparos con autoridades estadounidenses justo antes de cruzar hacia territorio mexicano.

Tras el enfrentamiento, el sospechoso logró darse a la fuga, provocando momentos de tensión entre automovilistas y peatones que se encontraban en la zona fronteriza.

El incidente encendió nuevamente las alertas sobre la vulnerabilidad de los cruces internacionales y los riesgos a los que están expuestos quienes utilizan diariamente la garita para actividades laborales, comerciales y familiares.

Residentes de ambos lados de la frontera señalaron su preocupación ante este tipo de hechos violentos, considerando que miles de personas cruzan diariamente entre San Luis Río Colorado y San Luis, una de las zonas con mayor movilidad binacional en la región.

A este panorama se suma otro incidente registrado el pasado sábado por la mañana en San Luis Río Colorado, donde una residente de Arizona sufrió un accidente automovilístico en el cruce de avenida Revolución y calle 34, considerado uno de los sectores con mayor tránsito vehicular de la ciudad.

Autoridades y cuerpos de emergencia atendieron el percance, mientras ciudadanos expresaron preocupación por las condiciones de movilidad y seguridad vial en la zona.

De acuerdo con reportes locales, tan solo ese sábado se registraron 37 accidentes automovilísticos en diferentes puntos de la ciudad, cifra que refleja el incremento en incidentes viales durante los fines de semana y periodos de alta circulación.

Los recientes acontecimientos han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer la coordinación binacional en materia de seguridad pública, vigilancia fronteriza y prevención de accidentes, con el objetivo de proteger tanto a residentes locales como a visitantes que cruzan constantemente entre México y Estados Unidos.

Mientras tanto, ciudadanos continúan solicitando mayor presencia de autoridades, mejores estrategias de prevención y acciones concretas que permitan reducir los riesgos en una de las fronteras más transitadas del noroeste del país.