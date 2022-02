CAL/OSHA area manager discusses what workers need to know about new mask rules

The Coachella Valley is in region 3 of Cal/OSHA region. To contact our region office visit: https://www.dir.ca.gov/dosh/districtoffices.htm

Or call Region 3 - Santa Ana Regional Office

Kathy Derham, Regional Manager

2 MacArthur Place, Suite 720

Santa Ana, CA 92707

Phone:(714) 558-4300

Fax:(714) 558-4083

Email:DIRDOSHRegionIII@dir.ca.gov

or

Michael Loupe, District Manager

464 W. 4th Street, Ste. 332

San Bernardino, CA 92401

phone:(909) 383-4321

fax:(909) 383-6789

email:DOSHSB@dir.ca.gov