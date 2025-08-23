San Luis aprueba más de $1.1 millones para renovar Merrill Avenue

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (T3) – La ciudad de San Luis dio un paso firme hacia la modernización de su infraestructura al aprobar más de 1.1 millones de dólares en fondos federales y locales para avanzar con la segunda fase del proyecto de mejoras en Merrill Avenue.

La renovación contará con una combinación de 481 mil dólares de fondos federales y más de 640 mil dólares aportados por la ciudad, recursos destinados a embellecer la vialidad y a ofrecer mayor seguridad a residentes y visitantes.

“Cualquier tipo de subvención que podamos obtener para la ciudad, para apoyar una causa bien fundada, siempre nos beneficiará. Otro objetivo de la subvención es embellecer nuestras calles”, señaló el concejal Esteban Rosales.

De acuerdo con Humberto Arcos, coordinador de fondos en San Luis, los trabajos contemplan la ampliación de la vialidad a 48 pies de ancho, así como la sustitución de aceras, rampas, bordillos y alcantarillas. El objetivo es facilitar la movilidad tanto de peatones como de conductores en una de las calles más transitadas de la comunidad.

El proyecto forma parte del Programa de Subsidios para el Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés), el cual también financia vivienda, servicios públicos y proyectos de prevención del deterioro urbano, con un enfoque especial en familias de bajos y moderados ingresos.

“Estas son las cosas que realmente necesitamos hacer para ayudar a nuestra comunidad a crecer y continuar atrayendo negocios. Hacer estos desarrollos facilita la movilidad de los residentes y de quienes nos visitan”, añadió Rosales.

Con las obras de pavimentación, accesibilidad y seguridad vial, Merrill Avenue se convertirá en símbolo de inversión pública y de una comunidad en constante transformación.