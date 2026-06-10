Consulado de México en Yuma y Campesinos Sin Fronteras refuerzan acciones para proteger la salud de trabajadores agrícolas

Abigahil Padilla

YUMA COUNTY, Ariz. (KYMA) – Con el objetivo de fortalecer la protección y el bienestar de los trabajadores agrícolas que laboran en los campos del condado, el Consulado de México en Yuma sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la organización civil Campesinos Sin Fronteras, en la que se analizaron diversos temas relacionados con la salud y las condiciones laborales de este importante sector.

Se compartieron experiencias y estrategias con expertos en políticas públicas y líderes comunitarios enfocados en la salud de los trabajadores agrícolas.

El encuentro se realizó en coordinación con Campesinos Sin Fronteras, organización que durante años ha impulsado programas de apoyo para las comunidades agrícolas de la región.

Durante la sesión se tomaron en cuenta las prioridades y las distintas fases de trabajo que enfrentan los trabajadores agrícolas a lo largo de la temporada.

Sin embargo, uno de los temas que concentró mayor atención fue la prevención de los golpes de calor, debido a las temperaturas extremas que se registran en la región durante gran parte del año.

Las autoridades y representantes comunitarios destacaron la importancia de establecer horarios y periodos de adaptación para que los trabajadores puedan aclimatarse gradualmente al calor, así como reforzar las medidas de prevención para evitar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Asimismo, se abordó la necesidad de fortalecer la capacitación para identificar oportunamente los signos y síntomas de los padecimientos causados por el calor, entre ellos el agotamiento por calor y el golpe de calor.

También se revisaron los protocolos de atención y tratamiento que deben aplicarse en caso de una emergencia, con el fin de salvaguardar la salud y la vida de quienes desempeñan labores agrícolas.

Se destacó que el trabajo coordinado con Campesinos Sin Fronteras ha permitido poner especial atención en las condiciones en las que se desenvuelven cientos de trabajadores agrícolas en el condado, impulsando acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida y seguridad laboral.

Cabe señalar que Campesinos Sin Fronteras realiza varias veces al año jornadas de salud dirigidas a los trabajadores agrícolas, mediante las cuales se ofrecen servicios preventivos como revisión de esquemas de vacunación, medición de presión arterial, detección de diabetes y otros estudios básicos de salud.

Con estas acciones, el Consulado de México en Yuma y las organizaciones comunitarias buscan fortalecer la cultura de la prevención y garantizar mejores condiciones de salud para quienes desempeñan una de las actividades más importantes para la economía agrícola de la región.