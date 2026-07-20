Elecciones primaries de Arizona: Lo que los votantes deben saber

Abigahil Padilla

YUMA COUNTY, Ariz. (KYMA) – Estamos a un día de las elecciones primarias de Arizona, y los votantes han estado emitiendo su voto en contiendas muy reñidas.

El lunes, News 11 conversó con el funcionario de registro del condado de Yuma, David Lara, quien señaló que, en esta elección en particular, la participación electoral es menor de lo habitual.

Lara indicó que, por lo general, la participación en el condado de Yuma ronda el 19%; sin embargo, hasta la mañana del lunes, la cifra actual era inferior al 14%, y admitió que esperaba ver un volumen mucho mayor de votos anticipados.

“Dada la cantidad de contiendas reñidas, pensé que habría mucha más actividad… creí que habría mucha motivación, pero parece que esto está ocurriendo en todo el estado”, explicó Lara.

Hay cerca de 110.000 votantes registrados en el condado de Yuma, pero hasta el lunes, menos de 15.000 personas habían entregado sus boletas.

El día de las elecciones, Lara pidió a los votantes que se aseguren de depositar sus boletas en los buzones de los centros de votación o en la Oficina del Registrador del Condado de Yuma antes de las 7:00 p.m.

También tenía un mensaje para la comunidad antes del día de las elecciones.

“Si no votan, quienes sí lo hagan decidirán por ustedes”, expresó Lara.

Gilbert Viegas, un votante registrado, dijo que con tantos candidatos en estas elecciones, es importante que cada quien haga oír su voz.

“Serán tus representantes… te representarán en el futuro, así que es importante que al menos tengas algo que decir sobre a quién eliges para que exprese lo que tú quieres expresar”, señaló Viegas.

Robin Rodrigues, otro votante registrado, afirmó que votar es un deber de las personas como ciudadanos de Estados Unidos.

“Es tu derecho… es tu deber; asegúrate de venir a votar para poder elegir al representante adecuado y participar en las elecciones”, comentó Rodrigues.

Para obtener más información sobre dónde votar el día de las elecciones, haga clic aquí.