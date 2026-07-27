Jena Kugel es nominada al reconocimiento Lifechanger of the Year

Abigahil Padilla

YUMA, Ariz. (KYMA) – La convocatoria al reconocimiento LifeChanger of the Year permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre, brindando la oportunidad de destacar a educadores y líderes escolares que han transformado positivamente la vida de sus estudiantes y comunidades.

Entre las candidaturas recibidas se encuentra la de Vicki Jena Kugel-Brandt, conocida por alumnos y colegas como “KB”, quien fue nominada de forma anónima en reconocimiento a una trayectoria marcada por el liderazgo, la empatía y el servicio.

Actualmente se desempeña como subdirectora de Cibola High School, donde ha dedicado su carrera a generar oportunidades para los estudiantes, especialmente para aquellos que requieren mayores apoyos.

Su labor dentro de los servicios especializados ha permitido que numerosos jóvenes reciban los recursos, la orientación y la defensa necesarios para desarrollarse en el ámbito académico, social y emocional.

Además de su trabajo con estudiantes de educación especial, Kugel-Brandt coordina todos los clubes y actividades estudiantiles de un plantel con aproximadamente 2,400 alumnos, impulsando espacios que fortalecen el sentido de pertenencia, la participación y el desarrollo integral de la comunidad escolar.

De acuerdo con la nominación, uno de los aspectos más destacados de su liderazgo es su capacidad para crear un ambiente escolar positivo, donde los estudiantes son tratados con respeto, equidad y comprensión.

Su enfoque disciplinario prioriza el aprendizaje y el crecimiento personal por encima del castigo, una filosofía que le ha permitido ganarse la confianza de estudiantes, familias y personal docente.

Su influencia también se extiende al acompañamiento de maestros y colaboradores, a quienes orienta mediante el trabajo en equipo, la mentoría y el desarrollo profesional continuo.

La nominación también resalta la fortaleza con la que ha enfrentado desafíos personales. Durante el ciclo escolar 2024-2025 fue diagnosticada con cáncer de páncreas y sometida a una cirugía de Whipple, seguida de varios meses de quimioterapia.

A pesar del tratamiento, continuó desempeñando sus funciones con optimismo y dedicación.

Posteriormente, la enfermedad avanzó a etapa IV, lo que implicó nuevos procedimientos médicos y tratamientos.

En ese mismo periodo también enfrentó la pérdida de ambos padres. Sin embargo, según el nominador, Kugel-Brandt ha mantenido su compromiso con la comunidad educativa, participando en actividades escolares, apoyando a estudiantes y docentes y desempeñando sus responsabilidades con la misma entrega que la caracteriza.