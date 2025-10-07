Buscan evitar la gentrificación en Coachella

La ciudad de Coachella a recibido una subvención por parte del programa Comunidades Climáticas Transformadores (TCC), cuya inversión se dará bajo la premisa de crear un ambiente equitativo que promueva la estabilidad financiera en la comunidad, con especial interés en el cuidado ambiental.

Para ello, se ha comenzado a organizar un grupo comunitario en el cual colaboren lideres vecinales de la zona, esto fungirá como un plan antidesplazamiento que evite el fenómeno conocido como gentrificación.

El colectivo "Coachella prospera", cuya función principal será dar recomendaciones a la ciudad para reconocer algunos de los indicadores de la gentrificación; como son el incremento de la renta, la llegada de franquicias que propicien el cierre de pequeños negocios locales, y el arribo de nuevos residentes cuyas habilidades o niveles de estudio podrían ser superiores a los de la comunidad.

Esta inversión llegó gracias a una propuesta realizada por el Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Coachella, una solicitud al Consejo de Crecimiento Estratégico de California dio como resultado la obtención de $22 millones de dólares del programa de Comunidades Climáticas Transformadores (TCC).

Ser acreedores al apoyo económico fue debido a que la ciudad de Coachella vive una vulnerabilidad ambiental y económica por la mala calidad del aire y una mayor fuerza laboral agrícola.

