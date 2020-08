Mujer que mató a su esposo en el Rancho Mirage en 2008 se declara culpable…

Kunamundo

Está programado que una mujer que apuñaló fatalmente a su esposo de 83 años en su casa de Rancho Mirage hace más de 10 años sea sentenciada el 18 de agosto después de llegar a un acuerdo de culpabilidad que evita un segundo juicio en el caso, anunciaron hoy los fiscales.

En 2012, un jurado de Indio encontró a Marsha Kay Esswein, ahora de 74 años, culpable de asesinato en primer grado en la muerte de su esposo, Richard Esswein, el 8 de agosto de 2008, en su casa en el Mission Hills Country Club. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del 4to Distrito del estado ordenó un nuevo juicio, citando la mala conducta del fiscal.



El panel de apelaciones determinó que el Distrito Adjunto del Condado de Riverside El abogado Christopher R. Ross argumentó durante su declaración de apertura que las acciones de Esswein fueron premeditadas, cuando en realidad no se presentó tal evidencia a los jurados que atestiguaran esas acusaciones durante el juicio. Esswein, quien permanece bajo custodia en la cárcel Robert Presley en Riverside sin derecho a fianza, se declaró culpable de asesinato en segundo grado el martes, según John Hall, portavoz de la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Riverside. Según el testimonio de la audiencia preliminar de 2009, la pareja se estaba divorciando en el momento del asesinato, y algunos conocidos dijeron que la víctima podría haber estado tratando de cambiar su testamento.

El investigador del alguacil del condado de Riverside, Nelson Gómez, testificó que no vio ningún signo de lucha en la casa. Gómez dijo que se encontraron dos cuchillos en la habitación de Marsha Esswein y algunas píldoras en el baño. Dijo que cuando fue a la habitación del esposo, vio el cuerpo parcialmente cubierto con una manta. "Había algún tipo de cruces, crucifijos en él y una estatua de Jesús sobre su cabeza", dijo Gómez, y agregó que vio manchas de sangre en la alfombra, la cama, un escritorio y la salida al pasillo. Durante una entrevista en un hospital más tarde ese día, Esswein admitió haber apuñalado a su esposo y haber colocado los artículos sobre y alrededor de su cuerpo porque era católico, según Gómez. Dijo que Esswein le dijo que la pareja había tenido una discusión sobre cómo "la carne había sido cocinada" la noche anterior, y que su esposo le puso un cuchillo en la garganta y le dijo "si ella hacía otro comentario, él la mataría". " Ella dijo que lo siguió a su habitación donde la pareja, que tenía cuchillos, comenzó a luchar y terminó en el suelo, testificó. "Ella terminó encima de él y terminó apuñalándolo", dijo Gómez, y agregó que Esswein cambió su historia sobre lo que sucedió varias veces durante la entrevista. Los investigadores creían que los cortes de la acusada en las muñecas y el cuello fueron autoinfligidos. Una autopsia determinó que Richard Esswein tenía múltiples puñaladas, incluidas de 15 a 20 "heridas punzantes" y más de 10 "heridas tipo incisión", testificó el detective del alguacil Gary LeClair. Gomez testificó que Marsha Esswein le dijo que era bipolar y que había visto a un psiquiatra. Según documentos judiciales, amigos y familiares dijeron a los investigadores que un posible motivo del asesinato pudo haber sido financiero y que Richard Esswein pudo haber estado intentando alterar su testamento. Los familiares dijeron a las autoridades que varios retiros de efectivo inusuales y transferencias de dinero habían ocurrido dentro de un mes de su muerte. Gomez testificó que un testamento activo encontrado en la casa dejó todo a los hijos de Richard Esswein. Otro testamento, que era inválido, dejó todo a Marsha Esswein, testificó. La pareja estuvo casada durante 27 años pero no tuvieron hijos juntos. Según la petición de divorcio, los activos de la pareja incluían su casa en Rancho Mirage, un BMW 2003, una compañía llamada Associated Financial Consultants Inc., un 401K y Roth IRA a nombre de Marsha Esswein y un fideicomiso familiar.