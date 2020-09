Hombres rescatan a niño durante ataque de perro en Banning…

Kunamundo



Dos hombres rescataron a un niño de 12 años mientras un perro lo atacaba en su casa en Banning el martes por la noche.

"Estos hombres probablemente salvaron la vida de este niño", dijo Carra Mathewson, oficial de Servicios para Animales. Según los Servicios para Animales del Condado de Riverside, el niño fue atacado dentro de una propiedad cercada dentro de la cuadra 1500 en North Alessandro Street alrededor de las 6 p.m.

Los testigos dijeron a los oficiales que el niño vive en la propiedad y que anteriormente se le había visto jugando con el perro, una pitbull de 10 años. Mathewson dijo que los dos hombres pasaban en una camioneta cuando escucharon lo que sonaba como un chillido.

Les dijeron a los oficiales que pensaban que estaban atacando a un animal tal vez un cerdo. Un árbol les bloqueaba parcialmente la vista, por lo que al principio no podían ver lo que estaba sucediendo. Los dos hombres corrieron hacia la cerca delantera y vieron al perro agarrado del brazo derecho del niño. Los testigos también dicen que una mujer trató de ayudar golpeando al perro con una escoba, pero el perro no lo soltó.

Los dos hombres lograron que el perro soltara al niño cuando un hombre agarró al perro por las patas traseras y otro le rodeó el cuello con los brazos. "Uno de los hombres me dijo que el perro estaba atacando al niño de una manera que parecía que el perro estaba tratando de comerse al niño", dijo Mathewson. "El otro hombre dijo que parecía que el perro no iba a dejar de atacar. Sinceramente, creo que sus acciones fueron heroicas". Matthews dijo que el rescate fue un milagro menor ya que los dos hombres estaban a punto de abandonar el área para ir a una tienda de repuestos para automóviles. El niño fue trasladado al Centro Médico del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside en Moreno Valley con heridas graves en el brazo derecho y la pierna derecha. Desde entonces ha sido tratado y dado de alta del hospital. El perro fue transportado al Coachella Valley Animal Campus en Thousand Palms. Matthews dijo que pudo ponerse en contacto con el dueño del perro el miércoles. El dueño indicó que quiere quedarse con el perro. El propietario no estaba en casa durante el ataque. Se programará una audiencia sobre el incidente.