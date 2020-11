El condado de Riverside informa 924 nuevos casos, 5 muertes y 889 recuperaciones desde el viernes…

Kunamundo

Cambios de caso hoy :

El condado de Riverside informó 924 casos nuevos desde el viernes. Esto eleva el número total de casos a 71.620.

Hasta ahora se han realizado 886,462 pruebas, esto aumentó en 17,842 durante el fin de semana.

El condado de Riverside necesitará hacer pruebas a al menos 52,500 personas por semana para salir del nivel de reapertura más restrictivo del estado.

Los funcionarios del condado dicen que la cantidad de pruebas permitirá a los expertos en salud identificar los puntos críticos de propagación de la comunidad y aislar a aquellos que pueden o no tener síntomas y están propagando la enfermedad sin saberlo.



Cómo hacerse la prueba Recuerde.

Puede hacerse la prueba incluso si no tiene síntomas. Las pruebas están disponibles para todos los residentes del condado. Testing is available to all county residents. Ahora puede obtener una prueba gratuita en muchos Rite-Aids de la zona.

Haga clic aquí para obtener una lista completa de tiendas y programar su cita. Haga clic aquí Click here para encontrar el sitio de prueba más cercano a usted Encuentre sitios de prueba del condado Se han ampliado las horas en el sitio de pruebas de Indio. A partir del martes, el horario de atención será de 7 a.m. a 2 p.m.