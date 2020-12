Auto arde en llamas tras sufrir accidente…

Kunamundo

Coches se incendian tras colisión en la autopista 111 en Indian Wells.

Los carriles en dirección este de la autopista 111 se cerraron desde Miles Avenue hasta El dorado Drive luego de un accidente de varios vehículos que terminaron ardiendo en llamas desatando un incendio. El video del espectador muestra las secuelas del accidente, mostrando a una persona revisando su vehículo mientras el fuego continúa ardiendo frente al vehículo.

Según el Departamento del Sheriff del condado de Riverside, no había nadie dentro del vehículo cuando se incendió. También nos dijeron que no hubo heridos en el accidente. Actualmente no hay más información en cuanto a cuándo se volverá a abrir el lado este de la autopista 111.