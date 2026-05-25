Equipos de rescate en Laos se apresuran a llegar hasta siete aldeanos atrapados durante una semana en una cueva inundada

Por Kocha Olarn y Chris Lau, CNN

Buzos especializados en cuevas se abren paso a través de estrechos pasillos inundados en una delicada operación para llegar hasta siete aldeanos atrapados bajo tierra en una cueva en Laos durante casi una semana.

Los aldeanos entraron en la cueva en la provincia central laosiana de Xaisomboun el miércoles pasado en busca de oro, pero las fuertes lluvias provocaron inundaciones repentinas que bloquearon la salida, informó Associated Press, citando a equipos de rescate de Laos y Tailandia.

Dos buzos tailandeses y uno finlandés que participaron en el dramático rescate de un joven equipo de fútbol en una cueva de Tailandia en 2018 llegaron al lugar el lunes para unirse a los esfuerzos por liberar a los aldeanos atrapados, según informó el medio estatal Laophattana News.

Para llegar hasta los aldeanos atrapados, los rescatistas tendrán que atravesar un túnel de 340 metros, según el Centro de Mando y Control de MTK, uno de los grupos que coordinan el rescate.

Según el grupo, durante la mayor parte del trayecto tendrán que arrastrarse para llegar hasta los aldeanos, ya que el punto más estrecho del túnel mide tan solo 60 centímetros (23 pulgadas).

Según añadieron, los equipos de rescate han incorporado cascos impermeables, máscaras de respiración y detectores de gases para controlar el nivel de oxígeno y de gases tóxicos en el estrecho sistema de cuevas.

Un video grabado dentro de la cueva y publicado en la página de Facebook de un rescatista tailandés mostraba al equipo moviéndose por cavernas oscuras casi llenas de agua.

Un video difundido por el grupo de voluntarios Metta Dhamma Rescue Kalasin mostraba a otros miembros del equipo de rescate fuera de la cueva, tendiendo cables a través de un hueco entre las rocas para guiar a los rescatadores hacia las zonas más bajas.

La operación de rescate se está desarrollando en una zona montañosa cerca de Long Tieng, en la provincia de Xaisomboun, conocida por sus extensos valles y ricas reservas minerales.

Según informó AP, citando a Bounkham Luanglath, líder de la organización Voluntarios de Rescate para la Población de Laos, las autoridades fueron alertadas sobre los aldeanos atrapados por un miembro del grupo que logró escapar antes de que se bloqueara la salida.

No está claro si las siete personas que se temía que estuvieran atrapadas siguen con vida.

Según Luanglath, los aldeanos visitan con frecuencia el lugar en busca de yacimientos de oro, a pesar de las repetidas advertencias de seguridad de las autoridades.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Laos para obtener comentarios. Este país del sudeste asiático es un estado comunista unipartidista que controla estrictamente la difusión de información.

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