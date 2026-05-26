La industria cinematográfica de Corea del Sur está adoptando la IA. ¿Perderá el cine coreano su magia?

Por Rebecca Cairns, CNN

A nivel mundial, el contenido coreano está en auge. Las exportaciones de películas y series de televisión coreanas se duplicaron entre 2019 y 2024, y el año pasado, el sector audiovisual del país aportó US$ 16.400 millones a la economía, generando 291.100 puestos de trabajo.

Pero, en el fondo, la industria cinematográfica surcoreana se enfrenta a enormes dificultades de financiación.

La recaudación en taquilla nacional ha disminuido un 45 % con respecto a la situación prepandémica, en parte debido al auge del streaming.

Como consecuencia, las productoras están reduciendo la inversión: el año pasado, solo se realizaron 20 películas con un presupuesto superior a los US$ 2,15 millones, en comparación con las 40 o 50 anuales previas a la pandemia, según el Consejo Cinematográfico Coreano.

“Los costes de producción coreanos han aumentado significativamente en los últimos años”, afirma Hyun-jung Baek, directora de innovación de contenidos de CJ ENM, la mayor empresa de entretenimiento y producción de contenidos de Corea del Sur. “Por lo tanto, aunque el contenido coreano se está expandiendo a nivel mundial, los beneficios que genera no son muy elevados”.

Muchas productoras, entre ellas CJ ENM, están recurriendo a la inteligencia artificial (IA) para reducir costes y acelerar los plazos de entrega.

Quienes la defienden afirman que podría reactivar la competitividad de Corea del Sur, mientras que los críticos temen que sustituya puestos de trabajo y diluya el carácter único del cine coreano.

“Existe un amplio abanico de opiniones al respecto”, afirma Darcy Paquet, crítico de cine residente en Seúl. Si bien la tecnología puede hacer que el trabajo humano sea “más eficaz”, también puede utilizarse para “recortar gastos, ahorrar costes y acelerar el proceso sin comprometer la calidad”, añade Paquet.

Si bien Corea del Sur lleva varios años adoptando el contenido generado por IA —con cortometrajes totalmente generados por IA como “It’s Me, Moon-hee” y, más recientemente, con la serie webtoon “Cat Biggie” de CJ ENM—, ahora esta tecnología está apareciendo de forma destacada en largometrajes.

“Run to the West”, presentada como el “primer largometraje de inteligencia artificial” de Corea del Sur en su estreno en octubre, utilizó una amplia tecnología de IA para recrear criaturas míticas, escenarios fantásticos, explosiones y secuencias de efectos especiales.

En comparación con las técnicas tradicionales de imágenes generadas por ordenador, las herramientas de IA fueron 10 veces más rápidas y redujeron los costes a la mitad, afirma el director de IA de la película, Hansl Kwon, fundador y CEO de cine de IA Freewillusion, con sede en Seúl.

Según afirma, el estudio ha contratado recientemente a 60 nuevos artistas de IA, cuadruplicando así su plantilla y creando nuevas oportunidades profesionales a la vanguardia de la producción cinematográfica.

El mes pasado, CJ ENM estrenó su propia película híbrida de IA, “The House”, un thriller de terror de 60 minutos producido en colaboración con Google Cloud Korea por tan solo alrededor de US$ 336.000.

Corea del Sur ha transformado la cultura pop mundial con sus películas y series, muchas de las cuales se filman en la capital del país.

Filmado en tan solo cuatro días en un único estudio interior, se utilizaron las herramientas de IA de Google Imagen, Nano Banana 2 y Veo para generar los fondos y los efectos visuales.

“Aunque la IA generativa ha avanzado significativamente, la mayoría de las IA entrenadas se basan en gráficos occidentales”, dice Baek, y añade que, para crear imágenes realistas, CJ ENM ha estado creando una biblioteca de recursos de contenido K.

Utilizar la IA para los fondos en lugar de elaborados decorados podría ahorrar tiempo y costes al limitar los cambios de localización para actores y equipo técnico, además de crear escenarios más realistas para dramas de época. Baek estima que la IA podría “reducir el tiempo de producción en un 50 %”.

El 21 de mayo se estrenaron en los cines surcoreanos dos películas más basadas en inteligencia artificial.

El drama judicial de ciencia ficción sobre cíborgs “I’m Popo” y el drama de época “Man in Hanbok” fueron generados íntegramente por IA, y este último ya ha llamado la atención en festivales dedicados a la inteligencia artificial.

Este auge de producciones basadas en inteligencia artificial surge a raíz de una enorme inversión gubernamental y una rápida expansión de los programas de educación y apoyo a la producción en torno a la IA.

Las agencias respaldadas por el Estado también se han sumado a la iniciativa: el Consejo Cinematográfico Coreano organizó una muestra de películas sobre inteligencia artificial durante el Festival Internacional de Cine de Busan en septiembre, mientras que la Agencia Coreana de Contenido Creativo está invirtiendo US$ 13,3 millones en producciones con inteligencia artificial.

El Gobierno surcoreano triplicó su presupuesto para IA en 2026, y el mes pasado, se destinaron US$ 5,37 millones de fondos de emergencia para la industria cinematográfica (cuyo presupuesto anual aumentó un 81 % este año) a producciones que utilizan tecnologías avanzadas, incluida la IA.

En febrero, CJ ENM lanzó la “AI Content Alliance”, una iniciativa que reúne al mundo académico y al sector privado, incluidos estudios pequeños y medianos, para ampliar el ecosistema de contenido de IA de Corea del Sur.

La actitud de Corea del Sur contrasta marcadamente con la de Hollywood, donde una mejor regulación y protección de la IA fue un punto clave en la larga huelga del Sindicato de Guionistas y del Sindicato de Actores de Cine en 2023.

La IA se ha utilizado en decenas de importantes películas de Hollywood en los últimos cinco años, aunque muchas, como “El brutalista”, han recibido críticas por ello.

“Hollywood se muestra muy cauteloso en estos momentos; tienen una fuerte aversión a reemplazar a sus empleados”, afirma el director de cine y veterano de los efectos visuales Seong-Ho Jang.

Sin embargo, los gremios cinematográficos de Corea del Sur están menos consolidados que los de Estados Unidos y tienen una influencia y derechos de huelga limitados, por lo que “las voces individuales tienden a ser silenciadas”, añade Jang.

Su compañía, MOFAC Studios, produjo el éxito de animación “El Rey de Reyes”, la película coreana más taquillera en Estados Unidos hasta la fecha, por una fracción del coste de una producción de Hollywood.

Para un estudio pequeño como el suyo, Jang afirma que la IA no se trata solo de reducir costes, sino de mejorar la calidad: actualmente está integrando la IA en los flujos de trabajo de producción de MOFAC, y la empresa recibió una inversión de US$ 4 millones el año pasado para seguir desarrollando su tecnología de producción basada en Unreal Engine.

“Antes, un jefe de equipo tenía a su cargo a 20 o 30 personas en cada departamento. Ahora, con solo una o dos, o como máximo tres o cuatro, los jefes de equipo pueden lograr el mismo nivel de eficiencia, más rápido y con mayor calidad. Esa es una gran ventaja”, afirma.

Si bien el Gobierno surcoreano apuesta firmemente por la IA, no todos están de acuerdo.

Park Chan-wook, uno de los directores más aclamados del país, ha expresado abiertamente su preocupación por la creciente influencia de la IA en la industria, temiendo que reemplace una gran cantidad de puestos de trabajo y que los cineastas se vean obligados a adoptarla.

En el clímax de su reciente película “No Other Choice”, protagonizada por Lee Byung-Hun, Park aborda el tema de la sustitución del trabajo humano por la inteligencia artificial.

“Quería transmitir el mensaje de que ser despedido es un acto muy violento que destruye la humanidad de una persona, y la IA está haciendo eso mismo con la humanidad ahora mismo”, declaró Park a The Hollywood Reporter en octubre.

De manera similar, el director de “Parasite”, Bong Joon Ho, se ha mostrado muy crítico con el uso de la IA en la industria cinematográfica, aunque reconoció que la IA se utilizó en algunos de los efectos visuales de su película de 2025, “Mickey 17”.

Los marcos de derechos de autor aún están en evolución: si bien la Comisión de Derechos de Autor de Corea ha emitido múltiples directrices sobre IA generativa —que abordan qué obras califican para los derechos de autor, previenen disputas sobre derechos de autor y cómo se aplica el uso legítimo al entrenamiento de modelos de IA—, todavía existen muchas preguntas sin respuesta en torno a la autoría y la propiedad de las obras de IA generativa.

“El concepto de reconocimiento podría ahora pasar de los artistas individuales a las empresas”, especula Baek. “Por supuesto, el artista se lleva el mérito por la obra que realizó; pero, en última instancia, la empresa que creó el sistema de la base de datos también es importante”.

La inteligencia artificial en el cine plantea desafíos éticos en torno a los prejuicios, los estereotipos y la homogeneización cultural, y algunos críticos argumentan que la estética impulsada por algoritmos puede erosionar el toque humano que hizo icónico al cine coreano.

“Creo que existe un riesgo real de que, por un lado, se puedan crear imágenes muy difíciles de obtener en el mundo real, pero que al mismo tiempo se pierda algo”, afirma Paquet. “La IA va a ofrecer nuevas opciones a los cineastas, pero no estoy seguro de que vaya a facilitar las cosas, porque si una producción sacrifica la calidad, creo que el público podría no apoyarlo”.

El uso de la IA tampoco garantiza el éxito del público. La película de IA “Run to the West” tuvo un desempeño deficiente en taquilla, a pesar de ofrecer entradas a mitad de precio. Incluso con su bajo presupuesto, la asistencia fue aproximadamente una séptima parte de la necesaria para cubrir los gastos.

“La industria aún está tanteando qué es posible, qué es razonable y cuál podría ser la mejor opción”, comenta Paquet, y agrega: “La industria tiene una mentalidad abierta, pero mi impresión es que todavía no se ha comprometido firmemente con la IA”.

Para muchos, sin embargo, la IA es solo otra tecnología: muchos la han comparado con otros cambios tecnológicos que afectaron a todo el sector, como la introducción del sonido en las películas mudas en la década de 1920, la cinta de video en la década de 1980 o la llegada del streaming, desafíos que la industria ha superado en gran medida.

“El contenido siempre ha evolucionado a la par de la tecnología”, afirma Baek, y añade que, además de mejorar la productividad y la eficiencia, la creatividad se verá potenciada “al posibilitar cosas que antes no eran posibles”.

Hay áreas que no pueden ser reemplazadas por la IA, añade: por ejemplo, el desarrollo de historias, la escritura de guiones y la actuación.

“Los personajes que protagonizan una historia de acción real son actores de verdad, y la IA no puede replicar la expresión de los ojos del actor ni los matices faciales”, afirma.

Kwon considera que la integración de la IA en el cine es una extensión de la tecnología CGI: recuerda los temores de que las películas que utilizan gráficos por ordenador no tuvieran el mismo impacto, pero películas como “Avatar” demostraron que la tecnología podía generar un efecto emocional.

“No importa qué herramienta se utilice para hacer una película, sino que la verdadera importancia del cine reside en el mensaje central”, afirma.

Para Jang, la IA debe “entenderse como una herramienta útil” y utilizarse con moderación.

“En el momento en que empiezas a pensar que la IA puede hacerlo todo y a abusar de ella, no es un buen enfoque. El público lo notará rápidamente”, apunta Jang, y añade: “Mi objetivo es usar la IA de manera efectiva, pero también lograr que el público pregunte: ‘¿Dónde usaste la IA?’”.

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Con información adicional de Erica Hwang.