Congresista local Raúl Ruiz da positivo por coronavirus

Rep Raúl Ruiz El congresista Dr. Raúl Ruiz dio positivo por coronavirus. Ruiz emitió un comunicado que revela que actualmente tiene síntomas leves y se siente bien. "En preparación para asistir a la toma de posesión del presidente electo Biden y del vicepresidente electo Harris, me he realizado varias pruebas de COVID-19 durante las últimas 72 horas", dijo el Dr. Ruiz. "Después de recibir un resultado negativo inicial durante el fin de semana, esta mañana di positivo para COVID-19. Aunque tengo síntomas leves, en general me siento bien y me aislaré por el tiempo recomendado. Gracias a todos por los buenos deseos . "