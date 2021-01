Se elaboran los próximos pasos para ayudar a vacunar a los agricultores del condado

Kunamundo

Los defensores de los agricultores reconocen que se enfrentan varios retos para vacunar a los más de 8,000 campesinos en el Valle de Coachella. Los desafíos se están tomando en cuenta y el condado pronto espera desplegar un plan para abarcar la gran tarea.

Es la hora del almuerzo en un campo del este del valle de Coachella. Vidal Mendoza se ha reunido con sus compañeros para escuchar información sobre la vacuna contra el COVID-19.

“Que bien que nos están visitando a nuestra área de trabajo ya que nosotros no podemos acudir a un lugar especial que nos den información”, dijo Vidal.

Desmentir los mitos sobre la vacuna contra el coronavirus se ha convertido en una tema central para la organización TODEC. En esta ocasión, la meta también es ayudar a registrar a los jornaleros del campo para una vacuna.

“Traer la información correcta y para que ellos hagan la decisión más adecuada para ellos”, dijo la directora de TODEC, Luz Gallegos.

Mendoza dice que el coronavirus ha creado mucha preocupación entre los que se dedican a la cosecha.

“Ya ve que una persona puede infectar 7 o 10 personas y así se va transmitiendo, entonces si hay temor”, dijo Mendoza.

Es un sentimiento que su compañero Juan Castillo comparte.

“Yo siempre en mi grupo he tenido entre 40 y 45 ahora no llego a 20, la gente tiene miedo”, dijo Castillo.

El dice sentirse agradecido que se encuentran en las primeras líneas de vacunación del condado.

“Es una felicidad que se nos da a todos, porque nos han valorado”, dijo Castillo.

Pero ahora el condado se enfrenta con una gran misión de vacunar a la comunidad agrícola del valle de Coachella.

“Tienen el reto de que tal vez no tienen acceso a internet, no saben, tal vez no tienen vehículo”, dijo la portavoz del Condado de Riverside Yaoska Machado.

Machado dice que el condado se encuentra finalizando los detalles de un plan de vacunación. Ella comenta que el objetivo es tener clínicas móviles.

“Vamos a llegar hasta los campos agrícolas para vacunar de tal manera que estos trabajadores no tengan que salir de su trabajo para que no se estén mortificando tratando de conseguir una cita”, dijo Machado.

Y aunque esto facilitará la operación de vacunar a los miles de trabajadores del campo, Vidal quiere estar bien informado antes de tomar una decisión.

“Si ya la vacuna está realmente lista para un enfermo crónico como yo”, dijo Vidal.

Cosechar el chile por largas horas bajo un cielo sin nubes no es trabajo fácil.

“Si es duro, pero ya estamos acostumbrados”, dijo Vidal.

Sin embargo, el devastador efecto que el coronavirus ha dejado en la comunidad agrícola es uno que es difícil de asimilar.

“En saber que se esta perdiendo gente, mucha gente muy ha llegado a nosotros, eso duele”, dijo Castillo.

Ahora un rayo de esperanza los mantiene trabajando con un espíritu positivo.

“Que bueno que nos las están trayendo, como decimos nosotros, a pie de domicilio”, concluyó Vidal.

El condado dará a conocer muy pronto a qué campos llegarán.