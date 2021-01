Website de registracion de vacunas presenta fallas, el condado informara de los cambios en las proximas horas.

Kunamundo

El condado activo 3,900 citas disponibles el jueves al mediodía. Sin embargo, cuando los residentes fueron a registrarse, muchos fueron recibidos con una página blanca en blanco que decia "504 códigos de error." Otros que tuvieron la suerte de entrar en el sitio web llenaron su formulario de registro sólo para averiguar que eran demasiado tarde.

Muchos residentes llamaron a la sala de redacción para informar de estos problemas. La reacción llevó al Oficial de Salud Pública del Condado de Riverside, el Dr. Cameron Kaiser, a notificar a los residentes que TI estaba investigando el problema.

Según el condado, el problema fue causado por el código del sitio web.

"Es comprensible que los residentes se sientan frustrados ", dijo Juan C. Pérez, Oficial Ejecutivo del Condado Interino. "Aunque trabajamos con nuestro proveedor para asegurarnos de que estuviera operativo hoy, desafortunadamente, no lo era. Francamente, eso es inaceptable. Nos disculpamos de antemano por esta desafortunada situación y pronto dirigiremos a los residentes a un nuevo sitio web."

Funcionarios del condado dijeron que pronto se anunciará un nuevo enlace para que los residentes se inscriban en las vacunas COVID-19.

Los funcionarios señalaron que cuando las citas están abiertas, el nuevo sitio del condado continuará vinculándose al portal de registro de vacunas del estado.

"Si todas las citas están reservadas al completar el registro del estado, los usuarios no podrán asegurar una hora", se lee en el estado de cuenta del condado.



En el condado de Riverside, las personas de 65 años o más pueden recibir su vacuna contra el coronavirus, junto con adultos de todas las edades si trabajan en educación, aplicación de la ley, alimentación y agricultura, y servicios de emergencia.

Ese grupo constituye la Fase 1B en el marco de distribución de vacunas del condado. Las personas de todos los niveles de la Fase 1A también pueden vacunarse.

Para los empleados en las Fases 1A y 1B – Nivel 1, se requiere una tarjeta de identificación de empleado y una tarjeta de identificación del empleado del lugar de empleo o no se le vacunará

Para los mayores de 65 años, se requiere una cita y un documento de identidad.

Las clínicas proporcionarán vacunas de forma gratuita, pero se solicitará información de seguro médico.

Residentes del Condado de San Bernardino mayores de 65 años ahora elegibles para recibir la vacuna COVID

"Esta es una noticia importante para muchos de nuestros residentes que están ansiosos por ser vacunados'', dijo la supervisora Karen Spiegel. También le pedimos paciencia. Seguimos teniendo cantidades de vacunas muy limitadas y una gran demanda dentro de la comunidad informaron las autoridades.