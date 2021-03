Reserve su primera y segunda dosis en la nueva clínica de vacunación de Desert Hot Springs

Kunamundo



Hay un nuevo lugar para vacunarse contra el coronavirus en el Valle de Coachella. El miércoles fue el primer día en la nueva clínica de vacunación en el Centro Comunitario Carl May abierta solo para citas. “Simplemente entré allí e hice la cita ayer, recibí la inyección, me senté durante 15 minutos para ver cualquier reacción y ¡listo! ¡Libre para ir, fácil! " Dijo Sharon Bunker.

Bunker fue una de las primeras 100 citas que se ofrecieron en el Carl May Center en Desert Hot Springs ubicado en 11711 West Drive, que ahora sirve como clínica de vacunación cinco días a la semana.

A partir del jueves, el centro ofrecerá un poco más de 400 citas diarias. "Conéctese en línea en el condado de Riverside, el edificio Carl May, que es nuestra ciudad, usted sabe donde solíamos tener nuestras reuniones aquí", dijo Bunker. Para hacer una cita, vaya al sitio web de vacunas del condado de Riverside, desplácese hacia abajo hasta que vea el botón Desert Hot Springs. Este enlace lo llevará al sitio web "My Turn". "Simplemente te conectas, llenas un cuestionario de cinco, te envían un mensaje de texto con un número de confirmación para tu cita y eso es todo", dijo Bunker. Las citas duran hasta las 5 p.m. y esta ubicación está cerrada los lunes y martes. “No, espera, no hay fila, no hay tensión, nada. Hazlo. ¡Es fácil, vacúnate! " Bunker compartido. Para programar una cita en una clínica administrada por el condado, o en aquellas administradas por Curative u OptumServe en el condado de Riverside, visite www.rivcoph.org/covid-19-vaccine.