Alarma en Indio ante aumento de muertes de peatones, La Ciudad toma medidas.

El Departamento de Policía de Indio saldrá el viernes 5 de marzo en busca de infracciones cometidas por conductores y peatones que sean ilegales o peligrosas.

El Departamento de Policía de Indio dice que llevará a cabo una operación de control de tránsito en un esfuerzo por educar a los conductores y peatones sobre las leyes de tránsito destinadas a mantenerlos seguros en la carretera. Se prestará especial atención a “los conductores que no ceden el paso a los peatones en los cruces de peatones, aceleran, hacen giros ilegales, no se detienen ante señales y señales o cualquier otra infracción de tráfico. Los oficiales detendrán a los peatones que crucen la calle ilegalmente, no cedan el paso a los conductores que tienen el derecho de paso o se distraen mientras caminan ”, según un comunicado del departamento. PUBLICIDAD La policía dice que las muertes de peatones están aumentando a un ritmo alarmante. Le están recordando al público que los peatones solo deben cruzar la calle usando cruces peatonales o intersecciones, preferiblemente con una señal de alto o señal. Además, los peatones deben buscar autos que retroceden y evitar lanzarse entre autos estacionados, hacer contacto visual con los conductores y usar ropa brillante durante el día y materiales reflectantes o usar una linterna por la noche. Dicen que los conductores siempre deben esperar a que los peatones crucen la calle, reducir la velocidad o prepararse para detenerse al cruzar una intersección donde hay tráfico peatonal y detenerse en la línea del cruce de peatones para permitir que otros conductores vean y cedan el paso a los peatones. Los peatones y los conductores también pueden garantizar que todos lleguen a donde debemos ir de manera segura al evitar distracciones. El Departamento de Policía de Indio agregó que apoya la nueva campaña de concientización pública de la OTS, "Go Safely, California", un recurso para los californianos sobre cómo estar seguros mientras viajan. Para obtener más información sobre la campaña, visite gosafelyca.org. Los fondos para este programa provienen de una subvención de la Oficina de Seguridad del Tráfico de California a través de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.